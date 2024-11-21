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    Газизов рассказал о смерти 18-летнего сына

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопросы о потере сына Тимура в 2014 году.

    – Если брать футбол, то меня в него привел сын, которого сейчас нет. Именно с его подачи я стал серьезно смотреть на футбол.

    – Он тоже занимался?

    – Просто он тоже любил футбол. Сам Тимур больше плаванием занимался, но футбол любил, понимал меня.

    Его любовь к этому виду спорта меня сюда притащила. Он видел, что я занимаюсь футболом и начал команду создавать, это Тимуру импонировало.

    – Он же был совсем юным, когда его не стало?

    Ему было 18 лет.

    – Что случилось?

    Это было связано со здоровьем. Иногда у молодых ребят-спортсменов возникают проблемы с сердцем. Тут было так же. Где-то недоглядели. Он заснул и не проснулся. Кардиомиопатия.

    При этом в детстве был поставлен диагноз астма. Его преодолели за счет присутствия спорта в жизни Тимура. Он плавал и перестал кашлять, а потом опять кашель появился. Мы думали, что это связанный с астмой кашель, а он оказался сердечный.

    Мы вроде регулярно делали кардиограмму, ведь он занимался плаванием, и у него неплохо получалось. В кардиограмме все нормально показывало. Но надо было более глубоко смотреть…

    – Каково вообще родителям пережить такое?

    – Это теперь со мной на всю жизнь. Мне чуть легче было пережить, жене – тяжелее.

    – Можно ли сказать, что сейчас вы занимаетесь футболом в память о сыне?

    – Я бы не сказал, что это дань памяти. Просто Тимур меня в это привел, а я продолжаю. Мне это нравится, и у меня чуть-чуть получается.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 22:44
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