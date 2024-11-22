Геркус объяснил провалы сильных тренеров в «Спартаке»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Спартаку» мешает зацикленность на общественном мнении.

«Некоторые клубы очень подвержены такому давлению. В одном, есть ощущение, вообще постоянно в диалоге с общественным мнением. Кто что сказал, что написал. Это о «Спартаке».

Это большая проблема, когда так много разных оценок, настолько пристрастно подходят к каждому результату. Отсюда и постоянные перемены.

После Олега Романцева приходили же хорошие тренеры, но красно-белые умудрялись и с ними так быстро расставаться, что специалисты не успевали ничего показать.

Как получилось, что не разглядели столь сильного тренера, как Эмери? Какие-то интриги? Слишком резкие оценки и поспешные выводы? В «Спартаке» скоры на расправу», – сказал Геркус.

Сейчас «Спартак» тренирует серб Деян Станкович.

Команда завершила 1-й круг на 5-м месте в РПЛ.

Ближайший матч – дерби с «Локомотивом».

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE