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    Геркус объяснил провалы сильных тренеров в «Спартаке»

    Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Спартаку» мешает зацикленность на общественном мнении.

    «Некоторые клубы очень подвержены такому давлению. В одном, есть ощущение, вообще постоянно в диалоге с общественным мнением. Кто что сказал, что написал. Это о «Спартаке».

    Это большая проблема, когда так много разных оценок, настолько пристрастно подходят к каждому результату. Отсюда и постоянные перемены.

    После Олега Романцева приходили же хорошие тренеры, но красно-белые умудрялись и с ними так быстро расставаться, что специалисты не успевали ничего показать.

    Как получилось, что не разглядели столь сильного тренера, как Эмери? Какие-то интриги? Слишком резкие оценки и поспешные выводы? В «Спартаке» скоры на расправу», – сказал Геркус.

    • Сейчас «Спартак» тренирует серб Деян Станкович.
    • Команда завершила 1-й круг на 5-м месте в РПЛ.
    • Ближайший матч – дерби с «Локомотивом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (7)
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    рылы
    1732249750
    "Как получилось, что не разглядели столь сильного тренера, как Эмери?" ээ. действительно. 5 поражений в группе ЛЧ, дежурная пятёрка от зенита, пятёрка от динамо, после чего дзюба окрестил его тренеришкой, а на следующий день последовало увольнение, потому что клуб закрепился на своём любимом 7 месте. тут любой уволил бы, слишком много накосячил за полгода.
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    andr45
    1732259286
    Дурик, посмотри на себя в зеркало( В период с 2004 год по 2022 год сменилось тренеров в: «ЛОКОМОТИВЕ» 22 «ДИНАМО» - 21 «СПАРТАКЕ» -17
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    Литейный 4 (returned)
    1732260324
    Уже два десятилетия как Спам беспросветный середняк. Гыгыгы
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    NewLife
    1732263997
    Помимо большого интереса к Спартаку отовсюду, как к команде, любимой народом, надо учитывать, что не все тренеры готовы работать под постоянным пропагандистским давлением и критикой ангажированного газпром тв с его дубовыми "специалистами" и прямыми угрозами и провокациями, как это было в случае с нападением на Тедеско с участием газпромовских вассалов Сочи.
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    Интерес
    1732272475
    Патаму-шта в "Спартаке" в этих случаях не было мудрого и терпеливого Геркуса...
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