Аршавин: «Зениту» не надо оглядываться на других»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что команда не испытывает сверхдавления, несмотря на 100-летний юбилей клуба в следующем году.

– «Зенит» празднует сорокалетие первой победы [в чемпионате СССР], а в следующем году столетие клуба. Это не давит на команду с точки зрения результатов?

– Сегодня мы записывали подскаст с одним из тренеров. Он сказал, что какого-то дополнительного сверхдавления нет, потому что так или иначе от «Зенита» в последнее время всегда ждут чемпионства, команда находится на вершине и задача одна.

«Зениту» сейчас не надо оглядываться на других, это сильная команда. Нужно по максимуму использовать свои игровые ресурсы и постараться выиграть.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ в нынешнем сезоне с 36 очками после 15 матчей. Команда отстает от «Краснодара» на 1 очко.

Петербуржцы выиграли последние 6 чемпионатов России.

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