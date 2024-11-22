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    Аршавин: «Зениту» не надо оглядываться на других»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что команда не испытывает сверхдавления, несмотря на 100-летний юбилей клуба в следующем году.

    «Зенит» празднует сорокалетие первой победы [в чемпионате СССР], а в следующем году столетие клуба. Это не давит на команду с точки зрения результатов?

    – Сегодня мы записывали подскаст с одним из тренеров. Он сказал, что какого-то дополнительного сверхдавления нет, потому что так или иначе от «Зенита» в последнее время всегда ждут чемпионства, команда находится на вершине и задача одна.

    «Зениту» сейчас не надо оглядываться на других, это сильная команда. Нужно по максимуму использовать свои игровые ресурсы и постараться выиграть.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ в нынешнем сезоне с 36 очками после 15 матчей. Команда отстает от «Краснодара» на 1 очко.
    • Петербуржцы выиграли последние 6 чемпионатов России.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (4)
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    Каратель помойников
    1732254795
    Всё правильно сказал чипсоед,так и делают,максимально используют ресурсы(не свои же),скупка латинских деревень в приоритете(это ведь хороший процент чипсоеду) и надо с паспортным отделом всё отшлифовать.да кстати сколько скупленных зинкой россиян заиграло в этом году? Антинародные вы наши))) не зря клич то идёт про бзденит)
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    Борис34684
    1732257881
    Думается правительство страны не даст кому ли бо испортить питерским праздник. И как сказал Андрюшка использовать все свои ресурсы а они блин не малые, все в руках Питера.
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    NewLife
    1732264135
    "команда находится на вершине" На тАбло давно смотрел ?
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    Айболид
    1732268490
    Ниже в комментариях представлен весь интеллектуальный потенциал крючкохвостых квадробоберов (помойникофф особенно блещет) . А ещё умнее "газзая" себя считают ))))
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