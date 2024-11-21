Тикнизян отреагировал на мнение, что «Локомотив» не станет чемпионом

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результатах команды в этом сезоне.

Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 3-м месте.

Они набрали 34 очка в 15 турах чемпионата.

Отставание от лидера – 3 балла.

– Как оценишь первый круг для «Локомотива»? Он получился таким, каким вы ожидали перед началом сезона?

– Мы не строили никаких ожиданий по первому кругу. Когда ушли многие лидеры команды, то это стало не совсем неприятной новостью.

Но каждый из нас сумел взять ответственность за свою позицию, объединиться и рассчитывать на поле не только на партнeров, но и на себя.

Впереди ещe половина чемпионата, всe может измениться. Рано смотреть в таблицу и давать оценки, это надо будет делать в мае.

– В России многие эксперты уже списали «Локомотив» с чемпионской гонки. Как относишься к таким оценкам?

– У нас в России эксперты любят переобуваться за кратчайшее время. Меня не интересуют их слова, не считаю их слова объективным.

Мы идeм от игры к игре. У нас задача проста – следующая игра самая важная.

– Почему этот сезон для тебя получается нестабильным?

– По сравнению с прошлым сезоном я сейчас не выгляжу так ярко. Результативных действий делаю в разы меньше, но я из-за этого не в депрессии.

Я стараюсь не зацикливаться на личных действиях. Понимаю, что я командный игрок и стараюсь делать так, чтобы клуб и сборная побеждали.

Бонусом идут мои голы или ассисты. Но если этого не происходит длительное время, то надо терпеть и дальше работать.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE