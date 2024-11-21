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    • Тикнизян отреагировал на мнение, что «Локомотив» не станет чемпионом

    Тикнизян отреагировал на мнение, что «Локомотив» не станет чемпионом

    Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результатах команды в этом сезоне.

    • Москвичи завершили 1-й круг РПЛ на 3-м месте.
    • Они набрали 34 очка в 15 турах чемпионата.
    • Отставание от лидера – 3 балла.

    – Как оценишь первый круг для «Локомотива»? Он получился таким, каким вы ожидали перед началом сезона?

    – Мы не строили никаких ожиданий по первому кругу. Когда ушли многие лидеры команды, то это стало не совсем неприятной новостью.

    Но каждый из нас сумел взять ответственность за свою позицию, объединиться и рассчитывать на поле не только на партнeров, но и на себя.

    Впереди ещe половина чемпионата, всe может измениться. Рано смотреть в таблицу и давать оценки, это надо будет делать в мае.

    – В России многие эксперты уже списали «Локомотив» с чемпионской гонки. Как относишься к таким оценкам?

    – У нас в России эксперты любят переобуваться за кратчайшее время. Меня не интересуют их слова, не считаю их слова объективным.

    Мы идeм от игры к игре. У нас задача проста – следующая игра самая важная.

    – Почему этот сезон для тебя получается нестабильным?

    – По сравнению с прошлым сезоном я сейчас не выгляжу так ярко. Результативных действий делаю в разы меньше, но я из-за этого не в депрессии.

    Я стараюсь не зацикливаться на личных действиях. Понимаю, что я командный игрок и стараюсь делать так, чтобы клуб и сборная побеждали.

    Бонусом идут мои голы или ассисты. Но если этого не происходит длительное время, то надо терпеть и дальше работать.

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    Источник: Metaratings

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    21.11.2024 23:53
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    Комментарии (2)
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    рылы
    1732248818
    да не прыгнете вы в этом сезоне выше 3. на дистанции сдуетесь. а летом вас растащат. и самого тикнизяна в испанию, и пиняйкина в спортаг. про батракова даже сложно подумать, куда его может занести. но куда-то в европу. не будет он тут сидеть, как дурак тюкавин, который сдулся просто в ноль, сейчас это игрок уровня спартака. ну и если локо собирается купить зиньковского - какие тут нафиг чемпионские амбиции?
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