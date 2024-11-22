Бубнов дал прогноз на матчи 16-го тура РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матчах ближайшего тура чемпионата России.

«Рубин» – «Акрон» – 2:0. Казанская команда сейчас находится в середине турнирной таблицы, и ей особо не грозит вылет, как и высокие места. Клуб не испытывает никакого давления, тем более играет дома. А вот «Акрону», скорее всего, предстоит бороться за выживание, несмотря на нынешнее положение в турнирной таблице. «Рубин» по составу сильнее, поэтому не должен испытать особых проблем в этой игре.

«Оренбург» – «Зенит» – 0:2. Единственной проблемой для «Зенита» в этом противостоянии может стать раннее время начала игры. В остальном же будет встреча аутсайдеров с лидерами со всеми вытекающими. Во время паузы на игры сборных питерцы провели качественный спарринг с «Фенербахче». «Зенит» здесь может побеждать исключительно на классе, нужно лишь сыграть надeжно в обороне.

ЦСКА – «Ростов» – 1:1. Армейцы проведут домашнюю игру без Виллиана Роши, что будет потерей для них. У «Ростова» же нет проблем с составом. Команда худо-бедно набирает очки. Плюс на коллектив Карпина не оказывается давления, так как они находятся в середине турнирной таблицы. У игроков ЦСКА наметился определeнный спад. Красно-синие особо не впечатляют.

«Химки» – «Краснодар» – 1:2. «Химки» в этой встрече будут явными аутсайдерами, тем более что пошли очередные разговоры о финансовых проблемах подмосковного коллектива. Это может сыграть негативную роль в настрое на игру. «Краснодару» нельзя терять очки, дальше команду ждeт тяжeлый календарь. Но легко «быкам» в гостях точно не будет.

«Спартак» – «Локомотив» – 1:2. Если Бабич не сможет принять участия в игре, то это станет большой потерей для «Спартака». А вот у «Локомотива» все ведущие игроки здоровы. Железнодорожникам нужно побеждать, чтобы укрепить позиции в тройке сильнейших. При определeнных раскладах они могут и за чемпионство бороться, но тогда терять очки здесь нельзя. «Локо» может победить за счeт преимущества в скорости, да и главных звeзд соперников гости способны перекрыть.

«Крылья Советов» – «Ахмат» – 3:1. Обе команды находятся в тяжeлом положении и крайне нуждаются в очках. В пользу «Крыльев» может сыграть более стабильный состав. В строй вернулся Гарре, также обратно выкупили из «Зенита» Сергеева. У «Ахмата» же много потерь. Команды будут биться, но нападение хозяев должно сыграть решающую роль.

«Факел» – «Динамо» – 0:1. «Динамо» продолжает играть нестабильно, но главное, что нет серьeзных травм у игроков основы. В сборной также были задействованы далеко не все лидеры. «Факел» упрeтся, но ему будет очень тяжело, ведь у хозяев большие проблемы с составом.

«Пари НН» – «Динамо Мх» – 1:0. Нижегородцы постоянно борются за выживание, и такие матчи, как с махачкалинским «Динамо», для них самые важные в сезоне, так что настрой будет соответствующий. Ганчаренко наверняка воспользовался перерывом на матчи сборных, чтобы лучше подготовить команду. «Динамо» хорошо обороняется, забить гостям будет очень тяжело, но в нападении команда выглядит слабо. Будет тягучий матч», – написал Бубнов.

Игры пройдут с 22 по 24 ноября.

После первого круга в РПЛ лидирует «Краснодар» с 37 очками, далее следуют «Зенит» (36 баллов), «Локомотив» (34), «Динамо» (30), «Спартак» (28), ЦСКА (27).

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