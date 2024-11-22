Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» в матче 16-го тура

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о шансах красно-белых в матче с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ.

«Ну для меня 55 на 45 в пользу «Спартака». С учeтом того, что играют на домашней арене. Плюс та игра, которую они совсем недавно бездарно проиграли «Локомотиву». Поэтому, они должны как-то это помнить и настраиваться. А состав у «Спартака» не хуже, чем у «Локомотива», – сказал Мостовой.

Матч «Спартак» – «Локомотив» пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.

В игре первого круга красно-зеленые победили со счетом 3:1.

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