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    • Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» в матче 16-го тура

    Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» в матче 16-го тура

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о шансах красно-белых в матче с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ.

    «Ну для меня 55 на 45 в пользу «Спартака». С учeтом того, что играют на домашней арене. Плюс та игра, которую они совсем недавно бездарно проиграли «Локомотиву». Поэтому, они должны как-то это помнить и настраиваться. А состав у «Спартака» не хуже, чем у «Локомотива», – сказал Мостовой.

    • Матч «Спартак»«Локомотив» пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.
    • В игре первого круга красно-зеленые победили со счетом 3:1.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Комментарии (10)
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    Тинез Розоп
    1732257744
    Бомбардир объясни. Почему за б.о.м.ж.и баните , а за рабы нет? ***** стандарты?
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    SLADE2019
    1732259550
    Посмотрим, обычно его прогнозы сбываются. Буду рад и минимальной победе. Вперед, Спартак!
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    Литейный 4 (returned)
    1732259910
    По мне так гудки сильнее. Но за спиртяк весь судейский корпус. Будет у Локо или удаление или пенальти в их ворота. Спиртяк без этого не выигрывает. Гыгыгы
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    k611
    1732273149
    В этом сезоне, первые матчи после пауз на сборные, Спартак играет мягко говоря не убедительно. Хотелось бы чтобы в игре с Локо это было не так.
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