Газзаев верит в проклятие «Динамо»

Валерий Газзаев высказался о длительной трофейной засухе московского «Динамо».

– Болельщики московского «Динамо» – это всегда люди с грустинкой в глазах. Потому что есть ощущение, что этот момент отсутствия титула на протяжении почти 50 лет – это чудовищная история. Говорят про проклятие «Динамо», про что только не говорят.

– Я в это верю. Проклятие это существует. В 1979 году, когда сняли с поста главного тренера Александра Александровича Севидова, великолепного тренера, у нас была команда, готовая выиграть чемпионат. Нам до начала чемпионата все отдавали первое место.

Семь игроков – кандидаты в национальную сборную СССР! Это была действительно машина – ее оставляли ничего от соперника.

И что? По доносу Севидова убрали. Команда была в Америке, были коммерческие матчи, Севидов встретился со своим товарищем, евреем-эмигрантом. Тот открыл свой магазин, пригласил к себе, спокойно все поехали, в том числе и сопровождающий из «органов». И по приезду написал донос, что Севидов встречался с сионистом.

В общем, убивайте, расстреливайте человека и так далее… Прямо перед началом сезона тренера снимают. Команды, которая была готова выиграть не только национальное первенство, но и что-то в Европе, не стало.

Тогда его супруга прокляла «Динамо». Вот это проклятие существует по сей день, я в этом убежден.

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