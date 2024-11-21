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    Газзаев верит в проклятие «Динамо»

    Валерий Газзаев высказался о длительной трофейной засухе московского «Динамо».

    – Болельщики московского «Динамо» – это всегда люди с грустинкой в глазах. Потому что есть ощущение, что этот момент отсутствия титула на протяжении почти 50 лет – это чудовищная история. Говорят про проклятие «Динамо», про что только не говорят.

    – Я в это верю. Проклятие это существует. В 1979 году, когда сняли с поста главного тренера Александра Александровича Севидова, великолепного тренера, у нас была команда, готовая выиграть чемпионат. Нам до начала чемпионата все отдавали первое место.

    Семь игроков – кандидаты в национальную сборную СССР! Это была действительно машина – ее оставляли ничего от соперника.

    И что? По доносу Севидова убрали. Команда была в Америке, были коммерческие матчи, Севидов встретился со своим товарищем, евреем-эмигрантом. Тот открыл свой магазин, пригласил к себе, спокойно все поехали, в том числе и сопровождающий из «органов». И по приезду написал донос, что Севидов встречался с сионистом.

    В общем, убивайте, расстреливайте человека и так далее… Прямо перед началом сезона тренера снимают. Команды, которая была готова выиграть не только национальное первенство, но и что-то в Европе, не стало.

    Тогда его супруга прокляла «Динамо». Вот это проклятие существует по сей день, я в этом убежден.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    21.11.2024 22:10
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