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    Бибиков: «Гордеев взял паузу, к игре с ЦСКА «Мордовию» будет готовить Мустафин»

    Директор «Мордовии» Владимир Бибиков прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Андрей Гордеев подал в отставку.

    «Андрей Львович взял паузу. Попросил освободить его от исполнения обязанностей для решения семейных проблем. Мы пошли ему навстречу. Пока исполняющим обязанности команды будет Марат Мустафин. Именно он будет готовить «Мордовию» к матчу с ЦСКА. Что касается Гордеева, то пока не готов сказать, когда его судьба решится окончательно. Может быть, вернемся к этому вопросу после игры с армейцами», – сообщил Бибиков.

    После 22 туров «Мордовия» занимает 15 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2016 14:12
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 апреля 2016, 17:38

      Может Зенит Мордовию заменит , раз так там всё плохо?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 апреля 2016, 16:59

      Теперь 6:4 будет, не иначе.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      jimkers 7 апреля 2016, 15:38

      Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 7 апреля 2016, 15:17

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