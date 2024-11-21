Главные претенденты на «Золотой мяч»-2025 по версии Goal

Goal опубликовал собственный рейтинг игроков, претендующих на получение «Золотого мяча».
Первое место занимает нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Египтянин за месяц вышел в лидеры списка, поднявшись с седьмого места.
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Рафинья («Барселона»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Виктор Дьекереш («Спортинг»);
- Килиан Мбаппе («Реал»).
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