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    Главные претенденты на «Золотой мяч»-2025 по версии Goal

    Goal опубликовал собственный рейтинг игроков, претендующих на получение «Золотого мяча».

    Первое место занимает нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Египтянин за месяц вышел в лидеры списка, поднявшись с седьмого места.

    1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
    2. Роберт Левандовски («Барселона»);
    3. Рафинья («Барселона»);
    4. Винисиус Жуниор («Реал»);
    5. Джамал Мусиала («Бавария»);
    6. Ламин Ямаль («Барселона»);
    7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
    8. Гарри Кейн («Бавария»);
    9. Виктор Дьекереш («Спортинг»);
    10. Килиан Мбаппе («Реал»).

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    Источник: Goal

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    21.11.2024 23:23
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