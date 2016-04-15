Определились полуфинальные пары еврокубков. Соуза не возглавит «Зенит». Дайджест событий дня

Ждем полуфиналов еврокубков: пары уже распределены

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки полуфинальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В ЛЧ мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити», а «Атлетико» сойдется в борьбе с «Баварией». В ЛЕ «Вильярреалу» предстоит битва против «Ливерпуля», а «Шахтер» померяется силами с «Севильей». Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 26 и 27 апреля, ответные – 3 и 4 мая, а в Лиге Европы первые встречи пройдут 28 апреля, а ответные – 5 мая.

Роналду вывел «Реал» в полуфинал, Де Брюйне забил решающий гол «ПСЖ». Ключевые моменты матчей 1/4 ЛЧ

«Атлетико» выбил «Барселону». «Бавария» пропустила дважды, но вышла в полуфинал. Ключевые моменты 1/4 ЛЧ

Неймар травмировался на тренировке

Нападающий «Барселоны» Неймар досрочно покинул тренировочное занятие своего клуба из-за сильной боли в голеностопе. Бразилец усугубил травму, полученную в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико», однако серьезность повреждения пока еще не определена. Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Испании Неймар провел 28 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.

Фанату «Ливерпуля» вернули потерянный на «Энфилде» телефон с селфи Сахо

Один из болельщиков «Ливерпуля» потерял телефон во время празднования победного гола Деяна Ловрена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Боруссии» Д (4:3), однако получил его назад вместе с неожиданным подарком от своих любимых футболистов. Телефон подобрал игрок «Ливерпуля» Мамаду Сахо и запечатлел себя на нем вместе с одноклубником Дивоком Ориги. «После того, как все вернулись на трибуну, охранник принес мне телефон. Я проверил его и вот что нашел…», – поделился радостью фанат английской команды на своей странице в Facebook.

Чей подвиг вчера повторил «Ливерпуль». Два суперкамбэка «Мидлсбро» 10-летней давности

Камбэк «Ливерпуля» с «Боруссией», два автогола Ферейры, «Севилья» выиграла в серии пенальти. Ключевые моменты 1/4 ЛЕ

Моуринью – нежелательный кандидат в тренеры для «МЮ», считает Фергюсон

Легендарный экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон не горит желанием видеть во главе своего бывшего клуба португальского специалиста Жозе Моуринью, сообщает английская пресса. Между тем, руководство манкунианцев намерено подписать соглашение именно с португальцем после увольнения Луи ван Гаала, который хоть и связан контрактом с клубом до 2017 года, но, скорее всего, будет вынужден покинуть «МЮ» из-за неудовлетворительных результатов команды.

Санчес может продолжить карьеру в «Баварии»

«Бавария» заинтересована в трансфере полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса и намерена выплатить лондонскому клубу 40 миллионов евро за покупку футболиста. Ожидается, что чилиец прибудет в мюнхенский клуб на замену Франку Рибери и Арьену Роббену – первый наверняка покинет «Баварию», а второй не может стабильно выходить на поле из-за травм. При этом контракт Санчеса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года, и на игрока также претендует французский «ПСЖ».

Соуза – больше не кандидат на место тренера «Зенита»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза не покинет свою нынешнюю команду. По сообщению итальянской прессы, почетному президенту итальянского клуба Андреа Делла Валле удалось убедить португальского специалиста остаться во главе «фиалок» еще на один сезон. Ожидается, что сам Соуза объявит о продлении сотрудничества на ближайшей пресс-конференции. Ранее стало известно, что пригласить португальца на место главного тренера собирались «Зенит» и «Динамо».

«Кубань» ждет инвестиций в размере 500 миллионов рублей

Известный комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал подробности текущего финансового положения краснодарской «Кубани». «Сумма, которую для обеспечения «Кубани» готовы вкладывать частные инвесторы, – не самая крупная, 500 миллионов рублей. Возможно, столько же будет давать и край; впрочем, эти цифры будут корректироваться, – поведал Арустамян. – Новые инвесторы уже привлекли в «Кубань» деньги для покрытия долгов по зарплате, так что сейчас футболисты могут быть более-менее довольны». Напомним, сейчас «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а свой следующий матч проведет против одного из лидеров чемпионата – «Ростова».

Орлов намекнул на нефутбольную причину ухода Гордеева из «Мордовии»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отставку главного тренера «Мордовии» Андрея Гордеева накануне матча с ЦСКА, в котором саранчане уступили со счетом 1:7. «В первом круге они сыграли 6:4, три мяча вела «Мордовия», потом мы видели, как защитники очень небрежно пропускали, и вратарь. Что-то такое было странноватое. Ну, так бывает, конечно. Сейчас тренер ушел, разные есть версии. Может быть, у Гордеева та же история, что у Гончаренко, покинувшего «Урал»?» – задался вопросом Орлов.

24-й тур РФПЛ стартовал с ничьи между «Мордовией» и «Амкаром»

В первом матче 24-го тура чемпионата России «Мордовия» и «Амкар» разошлись миром на саранском стадионе «Старт», забив друг другу по голу: на 31-й минуте счет открыл защитник гостей Георгий Джикия, а в начале второго тайма ответный мяч забил Руслан Мухаметшин. Завтра состоятся сразу три интереснейших матча, о которых, как и обо всех остальных, оперативно расскажет «Бомбардир».

5 самых огненных битв «Спартака» и «Зенита»