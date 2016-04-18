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    Пять голов «Зенита» «Спартаку». Обмен мячами между «Локо» и ЦСКА. Спорный гол Смолова. Все голы 24-го тура РФПЛ


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    Голосов: 0
    18.04.2016 17:15
    Сполна повосторгавшись великолепными матчами еврокубков, мы насладились жгучим уикэндом в РФПЛ. «Зенит» наколотил пять голов «Спартаку», а «Локомотив» и ЦСКА разошлись миром. «Бомбардир» собирает для вас все ключевые моменты тура.

    В последнем матче тура «Урал» принимал казанский «Рубин». Казанцы проиграли три последних выездных игры, зато в своей истории непременно забивали хотя бы один гол екатеринбургской команде. В очередном матче тура удача сопутствовала именно команде Валерия Чалого: сначала Сергей Рыжиков отразил пенальти, а затем исход матча решил шведский защитник Бергстрем.

    «Урал» – «Рубин» – 0:1

    Видеогалерея матча

    «Кубань» уступила «Ростову» из-за позднего гола Гацкана. Ростовчане возглавили турнирную таблицу.

    «Кубань» – «Ростов» – 0:1

    Видеогалерея матча

    «Динамо» на последних секундах умудрилось проиграть «Крыльям Советов», уступив уже в четырех подряд домашних матчах.

    «Динамо» – «Крылья Советов» – 0:1

    Видеогалерея матча

    «Уфа» выиграла важный матч у «Анжи», забив по голу в начале и в конце матча.

    «Уфа» – «Анжи» – 2:0

    Видеогалерея матча

    «Зенит» проиграл «Спартаку» 1:2 первый тайм, но блистательно вернулся во втором, забив четырежды. Виллаш-Боаш впервые во главе питерского клуба выиграл у красно-белых, а «Зенит» почти догнал ЦСКА по очкам.

    «Зенит» – «Спартак» – 5:2

    Видеогалерея матча

    5 самых огненных битв «Спартака» и «Зенита»

    Великолепный по накалу матч в «Черкизово» завершился вничью 1:1. «Локомотив» проиграл ЦСКА семь из последних восьми игр, но прервать неудачную серию не сумел. На гол Чорлуки в первом тайме своим точным ударом ответил Оланаре под самый конец встречи.

    «Локомотив» – ЦСКА – 1:1

    Фотогалерея матча

    Видеогалерея матча

    Первый матч субботы прошел в Грозном, где встретились два претендента на еврокубки. «Терек» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, а также продлил безвыигрышную четырехлетнюю серию без побед над «Краснодаром». Судьбу матча решил единственный гол Федора Смолова, который, похоже, был забит из офсайда. При этом форвард сборной России догнал с 13 мячами лучшего бомбардира РФПЛ Квинси Промеса.

    «Терек» – «Краснодар» 0:1

    Видеогалерея матча

    Стартовали с пятничного матча в Саранске! «Мордовия» лишилась тренера и не знает побед в нынешнем году, а ее соперник – пермский «Амкар» – имеет жуткую выездную статистику: всего две победы в 34 выездных матчах РФПЛ. Ни одна из этих грустных серий и тенденций не была скорректирована – команды забили по голу и разошлись миром.

    «Мордовия» – «Амкар» – 1:1

    Видеогалерея матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 апреля 2016, 10:56

      Смолов забил с офсайда, что молчит мудко, почему нет дисквалификации судей?
      Или потому, что это не Спартак?

      -1
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 18 апреля 2016, 23:43

      Если бы смолов вот так забил бы спартаку, ижу 2 дня сми трещали бы об этом и судей еб.ли бы во все дыры... А то что терек пострадал никому дела нет... Хваленная объективность и честность где интересно

      0
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      Рейтинг: +10

      Alexon123 18 апреля 2016, 20:57

      Капец...

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 18 апреля 2016, 14:50

      Крылья с победой.Лория красава.

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 18 апреля 2016, 08:02

      Ростов опять лидер.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 апреля 2016, 02:36

      Малорезультативным получился футбольный вечер, всего три забитых мяча на шесть команд, однако "Ростов", и "Крылья" надо поздравить за вырванные победы в концовке матчей!

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 17 апреля 2016, 21:41

      тем интереснее будет через неделю в Ростове

      0
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      Рейтинг: +17

      Hm 16 апреля 2016, 22:02

      Спартак жжет!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 16 апреля 2016, 21:27

      Одно дело хрюкать в комментах и совсем другое - играть.
      Вполне закономерно Зенит выносит середнячка. Жаль, конечно. Победа мясокомбината была бы выгодна всем остальным соперникам, но увы, выше головы не прыгнешь....

      2
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      Рейтинг: +305

      Strig 16 апреля 2016, 21:23

      Спартак конечно не очень, но судьё намного хуже...

      1
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