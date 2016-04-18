Пять голов «Зенита» «Спартаку». Обмен мячами между «Локо» и ЦСКА. Спорный гол Смолова. Все голы 24-го тура РФПЛ

В последнем матче тура «Урал» принимал казанский «Рубин». Казанцы проиграли три последних выездных игры, зато в своей истории непременно забивали хотя бы один гол екатеринбургской команде. В очередном матче тура удача сопутствовала именно команде Валерия Чалого: сначала Сергей Рыжиков отразил пенальти, а затем исход матча решил шведский защитник Бергстрем.

«Урал» – «Рубин» – 0:1

Видеогалерея матча

«Кубань» уступила «Ростову» из-за позднего гола Гацкана. Ростовчане возглавили турнирную таблицу.

«Кубань» – «Ростов» – 0:1

Видеогалерея матча

«Динамо» на последних секундах умудрилось проиграть «Крыльям Советов», уступив уже в четырех подряд домашних матчах.

«Динамо» – «Крылья Советов» – 0:1

Видеогалерея матча

«Уфа» выиграла важный матч у «Анжи», забив по голу в начале и в конце матча.

«Уфа» – «Анжи» – 2:0

Видеогалерея матча

«Зенит» проиграл «Спартаку» 1:2 первый тайм, но блистательно вернулся во втором, забив четырежды. Виллаш-Боаш впервые во главе питерского клуба выиграл у красно-белых, а «Зенит» почти догнал ЦСКА по очкам.

«Зенит» – «Спартак» – 5:2

Видеогалерея матча

5 самых огненных битв «Спартака» и «Зенита»

Великолепный по накалу матч в «Черкизово» завершился вничью 1:1. «Локомотив» проиграл ЦСКА семь из последних восьми игр, но прервать неудачную серию не сумел. На гол Чорлуки в первом тайме своим точным ударом ответил Оланаре под самый конец встречи.

«Локомотив» – ЦСКА – 1:1

Фотогалерея матча

Видеогалерея матча

Первый матч субботы прошел в Грозном, где встретились два претендента на еврокубки. «Терек» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, а также продлил безвыигрышную четырехлетнюю серию без побед над «Краснодаром». Судьбу матча решил единственный гол Федора Смолова, который, похоже, был забит из офсайда. При этом форвард сборной России догнал с 13 мячами лучшего бомбардира РФПЛ Квинси Промеса.

«Терек» – «Краснодар» – 0:1

Видеогалерея матча

Стартовали с пятничного матча в Саранске! «Мордовия» лишилась тренера и не знает побед в нынешнем году, а ее соперник – пермский «Амкар» – имеет жуткую выездную статистику: всего две победы в 34 выездных матчах РФПЛ. Ни одна из этих грустных серий и тенденций не была скорректирована – команды забили по голу и разошлись миром.

«Мордовия» – «Амкар» – 1:1

Видеогалерея матча