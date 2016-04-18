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  • Пять голов «Зенита» «Спартаку». Обмен мячами между «Локо» и ЦСКА. Спорный гол Смолова. Все голы 24-го тура РФПЛ

Пять голов «Зенита» «Спартаку». Обмен мячами между «Локо» и ЦСКА. Спорный гол Смолова. Все голы 24-го тура РФПЛ

В последнем матче тура «Урал» принимал казанский «Рубин». Казанцы проиграли три последних выездных игры, зато в своей истории непременно забивали хотя бы один гол екатеринбургской команде. В очередном матче тура удача сопутствовала именно команде Валерия Чалого: сначала Сергей Рыжиков отразил пенальти, а затем исход матча решил шведский защитник Бергстрем.

«Урал» – «Рубин» – 0:1

Видеогалерея матча

«Кубань» уступила «Ростову» из-за позднего гола Гацкана. Ростовчане возглавили турнирную таблицу.

«Кубань» – «Ростов» – 0:1

Видеогалерея матча

«Динамо» на последних секундах умудрилось проиграть «Крыльям Советов», уступив уже в четырех подряд домашних матчах.

«Динамо» – «Крылья Советов» – 0:1

Видеогалерея матча

«Уфа» выиграла важный матч у «Анжи», забив по голу в начале и в конце матча.

«Уфа» – «Анжи» – 2:0

Видеогалерея матча

«Зенит» проиграл «Спартаку» 1:2 первый тайм, но блистательно вернулся во втором, забив четырежды. Виллаш-Боаш впервые во главе питерского клуба выиграл у красно-белых, а «Зенит» почти догнал ЦСКА по очкам.

«Зенит» – «Спартак» – 5:2

Видеогалерея матча

5 самых огненных битв «Спартака» и «Зенита»

Великолепный по накалу матч в «Черкизово» завершился вничью 1:1. «Локомотив» проиграл ЦСКА семь из последних восьми игр, но прервать неудачную серию не сумел. На гол Чорлуки в первом тайме своим точным ударом ответил Оланаре под самый конец встречи.

«Локомотив» – ЦСКА – 1:1

Фотогалерея матча

Видеогалерея матча

Первый матч субботы прошел в Грозном, где встретились два претендента на еврокубки. «Терек» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, а также продлил безвыигрышную четырехлетнюю серию без побед над «Краснодаром». Судьбу матча решил единственный гол Федора Смолова, который, похоже, был забит из офсайда. При этом форвард сборной России догнал с 13 мячами лучшего бомбардира РФПЛ Квинси Промеса.

«Терек» – «Краснодар» 0:1

Видеогалерея матча

Стартовали с пятничного матча в Саранске! «Мордовия» лишилась тренера и не знает побед в нынешнем году, а ее соперник – пермский «Амкар» – имеет жуткую выездную статистику: всего две победы в 34 выездных матчах РФПЛ. Ни одна из этих грустных серий и тенденций не была скорректирована – команды забили по голу и разошлись миром.

«Мордовия» – «Амкар» – 1:1

Видеогалерея матча

Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Амкар-Пермь Спартак Динамо Зенит Локомотив ЦСКА Рубин Крылья Советов Урал Уфа Анжи Ростов Кубань (ЛФЛ) Краснодар Ахмат Рыжиков Сергей Дзюба Артем Тумасян Денис Глушаков Денис Смолов Федор Чорлука Ведран Халк Хави Гарсия Гацкан Александр Мухаметшин Руслан Витсель Аксель Зубарев Владимир Попов Ивелин Джикия Георгий Маурисио Оланаре Аарон Бергстрем Эмиль
Комментарии (28)
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Ильгизар И
1460735816
ФУТБОЛ!
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343443
1460776353
жалко.что амкар не выиграл
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Strig
1460826297
Судья из Нижнего с явно заниженным зрением - капуста словом или вилок дружелюбия не заслуживает...
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Strig
1460828263
Ну офсайд у халка
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Strig
1460830202
А судья то не только из низа а ещё и из голубого... слепая и тупая капуста
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Strig
1460831010
Спартак конечно не очень, но судьё намного хуже...
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GM
1460831259
Одно дело хрюкать в комментах и совсем другое - играть. Вполне закономерно Зенит выносит середнячка. Жаль, конечно. Победа мясокомбината была бы выгодна всем остальным соперникам, но увы, выше головы не прыгнешь....
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Hm
1460833324
Спартак жжет!!!
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МасСуд
1461012225
Если бы смолов вот так забил бы спартаку, ижу 2 дня сми трещали бы об этом и судей еб.ли бы во все дыры... А то что терек пострадал никому дела нет... Хваленная объективность и честность где интересно
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vgarakh
1461052564
Смолов забил с офсайда, что молчит мудко, почему нет дисквалификации судей? Или потому, что это не Спартак?
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