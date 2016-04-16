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    5 самых огненных битв «Спартака» и «Зенита»


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    16.04.2016 20:25
    До ноября 96-го история встреч этих команд особого интереса не представляла, однако в том году победитель игры получил путевку на золотой матч против «Алании». «Бомбардир» вспоминает еще несколько ярких встреч «Спартака» и «Зенита» за последние 20 лет.

    Чемпионат России-1996

    «Зенит» – «Спартак» 1:2

    Что случилось?

    Эту игру на «Петровском», закончившуюся со счетом 1:2 в пользу московских гостей, стоит поставить на первое место. Она достойна того – и по драматизму хода встречи (где питерец Данилов открыл счет уже на третьей минуте, но его команде это не помогло), и по ее значимости, и хотя бы потому, что голевой удар Андрея Тихонова (сравнявший счет) и попытку Романа Березовского его отбить, вспоминали еще много лет. Как и гол Титова, который тоже вызвал множество вопросов к вратарю.

    Что было потом?

    «Спартак» вышел на «золотой» матч с «Аланией» в хорошем настроении и стал чемпионом, не отдавая никому этот титул до 2001 года. Зато после распрощался с ним вот уже на 15 (будем честны, даже на 16) лет.

    Чемпионат России-2012/13

    «Зенит» – «Спартак» 5:0

    Что случилось?

    А этот матч, прошедший 11 августа 2012 года, попал в нашу пятерку потому, что поражение стало самым крупным для москвичей в истории встреч двух команд. И вообще самым крупным в истории «Спартака» в РФПЛ. 5:0 – с таким счетом «Зенит» просто уничтожил соседа по турнирной таблице после первых трех туров чемпионата-2012/13. Обе команды тогда начали свой турнирный путь с трех побед, но в очной встрече голы Канунникова, Быстрова, Широкова и завершивший разгром дубль Файзулина указали, кто сильнее здесь и сейчас, погрузив в шок команду Унаи Эмери.

    Что было потом?

    «Зениту» резвый старт в первенстве не помог. Он уступил право на чемпионство московским армейцам за несколько туров до финиша. «Спартак» в число призеров не попал, выгнал Эмери, чтобы тот впоследствии выиграл две Лиги Европы, а сам под руководством Валерия Карпина с трудом отстоял четвертое место в споре с «Рубином» и «Кубанью».

    Чемпионат России-2002

    «Спартак» – «Зенит» 4:3

    Что случилось?

    10 июля 2002 года. Это самая результативная за последние полвека игра между этими двумя командами. Играли сразу после печального возвращения сборной России с первого в истории футбола азиатского чемпионата мира. А тон в игре обеих команд задавали заявившие о себе еще в Японии Сычев и Кержаков и не попавший в заявку Аршавин. Именно два (тогда еще) молодых питерца двумя своими голами к началу второго тайма сделали весомую заявку на победу, но Бесчастных дублем быстро уравнял шансы. Кержаков вновь вывел «Зенит» вперед, но «Спартак» усилиями (кто бы подумал) Кебе и Сычева – все же вырвал победу 4:3 в фантастическом по накалу и драматизму матче.

    Что было потом?

    Все блеснувшие в этой игре молодые российские звезды на долгие годы стали и лидерами сборной страны, успев при этом с разной долей успеха, но одинаковым итогом, попытать счастья и за рубежом. Ну а в борьбе за лидерство на отечественных полях на первый план тогда уже вышло противостояние ЦСКА и «Локомотива». Последний и стал в золотом матче чемпионом страны, прервав гегемонию «Спартака», который довольствовался бронзовыми медалями.

    Чемпионат России-2011/12

    «Зенит» – «Спартак» 2:3

    Что случилось?

    Встреча «Спартака» и «Зенита» на берегах Невы 6 мая 2012 года стала наиболее скандальной в новейшей истории противостояния этих команд. «Зенит» уже обеспечил себе первое место, а вот «Спартак» рассчитывал на второе и яростно атаковал. Но контратаки «Зенита» и сомнительный пенальти от судьи Казьменко привели к тому, что незадолго до конца москвичи уступали 1:2. И именно в том матче Эменике, сравняв счет, потрепал себя по руке и был дисквалифицирован, а за минуту до конца Кариока принес гостям их самую яркую победу в том чемпионате. У «Зенита» после игры было запланировано торжество по случаю чемпионства, и понятно, в каком настроении пребывали футболисты и болельщики после домашнего поражения от злейшего врага.

    Что было потом?

    Поражение в этом матче, однако, не повлияло, на итоговый результат. Питерцы уже оформили чемпионство, а «Спартак» тогда был хорош, завоевав свое шестое «серебро» в чемпионатах страны. Впрочем, тогда москвичи вряд ли полагали, что это будет пока их последний заход в призеры…

    Чемпионат России-2010

    «Спартак» – «Зенит» 1:0

    Что случилось?

    Насколько интересен матч, где единственный гол забит с пенальти в самом конце игры и встречаются между собой безусловный лидер чемпионата и практически середняк, отстающий от него чуть ли не на 20 очков? Безусловно, но только если это «Зенит» и «Спартак». Именно в этой игре – 27 октября 2010 года в «Лужниках» поссорились Валерий Георгиевич и Игорь Владимирович. В пылу ссоры высказали друг другу все, что наболело, а единственный гол – тот самый с пенальти – забил Дмитрий Комбаров.

    Что было потом?

    Обоих спорщиков, дисквалифицировали: игрока на четыре матча, тренера – на две. А «Зенит» тогда все же стал чемпионом. «Спартак» же не попал в лигочемпионскую тогда еще тройку, закончив чемпионат на четвертом месте.

    Три последних матча команд, к которым в России относятся неоднозначно и даже противоречиво, закончились вничью. Причем счет шел по нарастающей – в сентябре 2014 года – 0:0, весной 2015-го – 1:1, осенью прошлого года – 2:2. Может быть, в субботу стоит ожидать уже 3:3?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: youtube.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      Vovanoff 16 апреля 2016, 16:55

      Да уж, Казьменько знатно тогда наших разозлил. Целый зенит не смог, а он смог.

      -1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 16 апреля 2016, 09:09

      чистый гол Аршавина не засчитал судила когда 4-3 спам выиграл, там даже большинство болел Спартака после повтора на большом экране возмущались такой победой

      -3
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 15 апреля 2016, 20:37

      Короткий список.Сюда вполне могли попасть победы Зенита в 98 и 2001,там были матчи - мама не горюй.

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 15 апреля 2016, 17:58

      Оч.интерсная статья.Приятно вспомнить молодых Сычёва, Кержа и Аршавина

      3
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 15 апреля 2016, 17:37

      Как давно уже это было, 2010... Ждём разгрома, ВПЕРЁД ЗЕНИТ!!!

      8
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