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    «Атлетико» выбил «Барселону». «Бавария» пропустила дважды, но вышла в полуфинал. Ключевые моменты 1/4 Лиги чемпионов


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    Голосов: 0
    13.04.2016 21:36
    Второй волшебный вечер подряд в объятиях Лиги чемпионов! «Бомбардир» отслеживает ключевые события.

    «Атлетико» – «Барселона» – 2:0 (первый матч – 1:2)

    В Мадриде уже царит ажиотаж! Два года назад «Атлетико» выбил «Барселону» из ЛЧ на той же стадии. Как будет сегодня?

    Шикарный перформанс фанатов на «Висенте Кальдерон»

    Уже в самом начале матча неплохой момент был у Габи, но мяч после его удара прошел выше.

    Месси, тем временем, обновил свой «сухой» антирекорд с 2011 года. 378 минут без забитых мячей.

    Антуан Гризманн открыл счет на 36-й минуте, забив в 9 из 10 последних матчей за «Атлетико». Пока мадридский клуб выходит в полуфинал, устраняя с дороги «Барселону»!

    Сауль! Едва второй мяч не прилетел в ворота «Барселоны» – перекладина спасла.

    А что же «Барселона»? Неплохой момент был на исходе часа у Жорди Альбы.

    А потом Луис Суарес влепил фингал соотечественнику Диего Годину. Ой, некрасиво.

    Суарес бил не только по лицу, но и по мячу, однако забить не сумел. Неплохой момент, но мимо гола.

    А под занавес матча Иньеста сыграл рукой в своей штрафной и Гризманн реализовал пенальти – 2:0!

    Ну а теперь споров будет масса, потому что судья не дал чистый пенальти в ворота «Атлетико». Только штрафной. И его Месси запорол. А его команда вылетела уже в четвертьфинале. Фантастика.

    «Бенфика» – «Бавария» – 2:2 (первый матч – 0:1)

    Роскошный «Да Луш» жаждет сенсации. Сможет ли «Бенфика» прогреметь на всю Европу, выбив мюнхенского гранда?

    Официальный твиттер Лиги чемпионов пребывает в полной уверенности: к победе «Бенфику» поведет юный Ренату Санчес!

    Рауль Хименес открыл счет и сравнял его по итогам двух матчей – 1:0!

    И буквально тут же едва не удвоил его, ох моментище!

    Наказание пришло ближе к концу первого тайма – ошибку в опорной зоне «Бенфики» подкараулил Артуро Видаль – 1:1.

    В начале второго тайма все стало окончательно ясно – «Бенфика» ошиблась в защите после углового «Баварии», а Томас Мюллер подкараулил момент и уничтожил интригу в противостоянии – 1:2.

    Дуглас Коста мог еще раз огорчить и без того расстроенных болельщиков «Бенфики», но угодил в штангу.

    А Талиска взял да и взорвал тишину на «Да Луш». 2:2 со штрафного! Два достойных матча «Бенфики», но дальше заслуженно прошла «Бавария».

    Роналду вывел «Реал» в полуфинал, Де Брюйне забил решающий гол «ПСЖ». День первый

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter Лиги чемпионов
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 15 апреля 2016, 00:53

      талиска классно положил

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 14 апреля 2016, 16:36

      все по делу , Атлетико сыграл лучше и по праву выиграл
      достойному сопернику проиграли , Атлетико и конкурент в чемпионате еще
      Барселона в яме , видно в психологической
      после смерти Круйфа , что-то с ними стало , как в свое время и с болезнью Тито
      Главное сейчас чемпионат выиграть и кубок

      Атлетико с победой , достойнейший соперник

      -1
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      Рейтинг: +125

      pickapick 14 апреля 2016, 09:03

      Интересно, что во всех полуфиналах общий счет 3:2!

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 14 апреля 2016, 08:47

      Барсы зазнались...

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      Рейтинг: +157

      pik54 14 апреля 2016, 07:55

      МС не подвёл прошёл дальше.

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      Рейтинг: +139

      palych1974 14 апреля 2016, 04:41

      Атлетико - круть!!!

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      Рейтинг: -8

      Барклай де Толли 14 апреля 2016, 02:20

      Вива Атлетико и Барса гоу хоум!..Это не умаление заслуг противника,я как и Симеоне,уважаю сильного противника,ибо тем слаще победа,лучше,красочнее,пикантн
      ее и приятнее...и еще...все две встречи перед этим матчем где Атлетико получил красные карточки...барсе просто свезло...четвертьфинал это просто доказал...

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      Рейтинг: +22

      Capricorn 14 апреля 2016, 02:17

      Жаль Барсу. Сама виновата.

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      Рейтинг: -8

      Барклай де Толли 14 апреля 2016, 02:14

      Парни,ничего личного,но Атлетико...клуб с амбициями но без того вливания бабла что у реала и барсы-второй раз за 2 года выбивает нах с ЛЧ гранда...Неужто Атлетико еще не вхож в число тех,кто может нагнуть любого?

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 апреля 2016, 00:42

      Барса в яме,уже 3 игры сливает.Силенок не хватает и настроя.

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