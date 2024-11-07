Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Энрике объяснил поражение «ПСЖ» от «Атлетико»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги проигранного матча с «Атлетико».

    • Команды встречались в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
    • Парижане дома уступили со счетом 1:2.
    • 2-й гол они пропустили на 93-й минуте.

    «У меня просто нет слов. Думаю, что во всех трех наших домашних матчах [с «Жироной», ПСВ и «Атлетико»] мы были намного сильнее соперников, но в этот раз нам не повезло.

    Завтра мы встанем и пойдем дальше. Осталось четыре матча. Пока у нас еще остаются игры, мы будем бороться до конца. Но это трудно объяснить.

    Я в футболе больше 30 лет, но не могу этого объяснить. Это просто невезение. Мы были намного сильнее нашего соперника. Результат совершенно несправедлив», – сказал Энрике.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Энрике – о выборе вратаря «ПСЖ» на матч с «Атлетико»: «Выпью хорошего капучино и решу» 2
    Энрике оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»
    Энрике – худший тренер «ПСЖ» в Лиге чемпионов в эпоху катарцев
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2024 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1730960595
    Везёт тому кто везёт.
    Ответить
    Александр.Т.
    1730961344
    Ушел МБП и псж плывет
    Ответить
    Garrincha58
    1730968890
    Что тут объяснять лидеры играют сами по себе особенно Дембеле никогда не отдаст пас на партнёра будет лупить с любого угла и ему пофиг тоже самое вчера делал Хакими. Вообщем нет комбинационной игры, которая есть скажем у Барсы или Баварии
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 