Энрике объяснил поражение «ПСЖ» от «Атлетико»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги проигранного матча с «Атлетико».
- Команды встречались в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
- Парижане дома уступили со счетом 1:2.
- 2-й гол они пропустили на 93-й минуте.
«У меня просто нет слов. Думаю, что во всех трех наших домашних матчах [с «Жироной», ПСВ и «Атлетико»] мы были намного сильнее соперников, но в этот раз нам не повезло.
Завтра мы встанем и пойдем дальше. Осталось четыре матча. Пока у нас еще остаются игры, мы будем бороться до конца. Но это трудно объяснить.
Я в футболе больше 30 лет, но не могу этого объяснить. Это просто невезение. Мы были намного сильнее нашего соперника. Результат совершенно несправедлив», – сказал Энрике.
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