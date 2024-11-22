Реакция Карпина на инсайд Черданцева о его будущем в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова Георгия Черданцева о его возможном уходе из клуба.
– Недавно свой пост покинул губернатор Ростовской области Голубев. Черданцев увидел связь между вашими словами про отставку и увольнением губернатора. Не говорит уход Голубева о том, что у «Ростова» могут начаться проблемы?
– Даже наш президент уже сказал, что никаких проблем не будет. Какие еще вопросы? Зачем комментировать какие-то фантазии Черданцева?
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу.
- «Ростов» идет на 8-м месте в таблице РПЛ.
- Карпин в команде с 2017 года.
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Источник: «РБ Спорт»