Реакция Карпина на инсайд Черданцева о его будущем в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова Георгия Черданцева о его возможном уходе из клуба.

– Недавно свой пост покинул губернатор Ростовской области Голубев. Черданцев увидел связь между вашими словами про отставку и увольнением губернатора. Не говорит уход Голубева о том, что у «Ростова» могут начаться проблемы?

– Даже наш президент уже сказал, что никаких проблем не будет. Какие еще вопросы? Зачем комментировать какие-то фантазии Черданцева?

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу.

«Ростов» идет на 8-м месте в таблице РПЛ.

Карпин в команде с 2017 года.

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