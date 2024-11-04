Черданцев отреагировал на слова Карпина о возможном уходе из «Ростова»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев допускает, что Валерий Карпин покинет «Ростов».

По его мнению, на будущее тренера может повлиять смена губернатора в Ростовской области.

«Сейчас в Ростове сменился губернатор, а такое не происходит по щелчку пальцев. Значит, это было известно давно.

Поскольку команда зависит от бюджетных денег – есть большие вопросы, будет ли новый губернатор так же поддерживать команду.

Слова Карпина про усталость и отставку и смена губернатора – не случайность. Я в такие совпадения не верю», – сказал Черданцев.