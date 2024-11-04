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    • Черданцев отреагировал на слова Карпина о возможном уходе из «Ростова»

    Черданцев отреагировал на слова Карпина о возможном уходе из «Ростова»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев допускает, что Валерий Карпин покинет «Ростов».

    По его мнению, на будущее тренера может повлиять смена губернатора в Ростовской области.

    «Сейчас в Ростове сменился губернатор, а такое не происходит по щелчку пальцев. Значит, это было известно давно.

    Поскольку команда зависит от бюджетных денег – есть большие вопросы, будет ли новый губернатор так же поддерживать команду.

    Слова Карпина про усталость и отставку и смена губернатора – не случайность. Я в такие совпадения не верю», – сказал Черданцев.

    • Сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу.
    • «Ростов» не может победить в 8 матчах подряд.
    • Карпин в команде с 2017 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 19:50
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1730745786
    Валера должен был нести чемодан уходящего губера,чтобы все поняли,что текущее положение клуба-их совместный "успех".
    Ответить
    neim
    1730764835
    "будет ли новый губернатор так же поддерживать команду." А вдруг будет, да ещë лучше, чем прежний, что тогда, "чердак", хана всем комментаторам ? ))).
    Ответить
    The only one
    1730771811
    Когда же Чердак скажет: "Я устал. я ухожу..."?
    Ответить
    Борис34684
    1730777410
    Черданец до того возбудился, похоже решил каждый вздох Карпина комментировать.
    Ответить
    Городовой
    1730867358
    С таким тонким политическим чутьём Чердаку надо в напёрстки играть. Зю
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