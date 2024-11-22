Акинфеев ответил, кем видит себя после завершения карьеры: «Это вообще топ-работа!»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился планами на будущее.
– От чего больше всего кайфанете после завершения карьеры?
– Может, от каких-то путешествий по России. Но дома точно сидеть не буду. Веранда, мангал, хорошая погода – это классно. Но так можно всю жизнь сидеть и живот отращивать.
Я так не хочу. Хочется даже после завершения карьеры быть в какой-то теме – футбольной, спортивной.
– Желание тренировать не появилось?
– Тренером вратарей быть не хочу. Говорю Крамаренко: «Знаешь, какая самая классная должность?» – «Какая?» – «Вот ты – тренер вратарей, а я – твой помощник».
Упражнения будет составлять Дмитрий Сергеевич, а я буду ходить, подсказывать ребятам. Своего рода аналитик.
Дмитрий Сергеевич во время матча на скамейке, с командой, а я в вип-ложе. Это вообще топ-работа!
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