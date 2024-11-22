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    • Акинфеев ответил, кем видит себя после завершения карьеры: «Это вообще топ-работа!»

    Акинфеев ответил, кем видит себя после завершения карьеры: «Это вообще топ-работа!»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился планами на будущее.

    – От чего больше всего кайфанете после завершения карьеры?

    – Может, от каких-то путешествий по России. Но дома точно сидеть не буду. Веранда, мангал, хорошая погода – это классно. Но так можно всю жизнь сидеть и живот отращивать.

    Я так не хочу. Хочется даже после завершения карьеры быть в какой-то теме – футбольной, спортивной.

    – Желание тренировать не появилось?

    – Тренером вратарей быть не хочу. Говорю Крамаренко: «Знаешь, какая самая классная должность?» – «Какая?» – «Вот ты – тренер вратарей, а я – твой помощник».

    Упражнения будет составлять Дмитрий Сергеевич, а я буду ходить, подсказывать ребятам. Своего рода аналитик.

    Дмитрий Сергеевич во время матча на скамейке, с командой, а я в вип-ложе. Это вообще топ-работа!

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    Источник: Sport24

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    22.11.2024 16:46
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    Комментарии (5)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1732284859
    Правильно, Игорь, сначала помощником можно поработать, набраться опыта, а потом и тренером, возможно старшим. А не как Мостовой-хочу быть главным и сразу мне топ-клубы подавай.
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    Atom2020
    1732292487
    Знаешь какая самая класная должность? Это не работать, а быть гавналитиком
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    mihail200606
    1732293530
    лучше мозги нарасти себе, время появится как раз
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    a_who
    1732297810
    Неужели конюхом ?!
    Ответить
    qwertyйцукен
    1732297816
    Веранда, мангал, хорошая погода – это классно.==== А в это время в.ойна.Белгородска, Курска области,Кемска волость на себе почувствовали...
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