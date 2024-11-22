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    РПЛ обсудила с клубами стратегию развития до 2030 года

    Российская Премьер-лига на этой неделе провела стратегическую сессию с представителями всех 16 клубов с целью услышать от них пожелания и предложения по улучшению национального чемпионата. Источники РБК отметили, что РПЛ впервые отказывается от работы с консалтинговым агентством.

    Участники встречи сообщили, что главе лиги Александру Алаеву впервые удалось собрать вместе представителей всех клубов и руководителей ключевых направлений администрации РПЛ.

    Их высказывания будут взяты за основу будущей стратегии лиги, которую планируют начать разрабатывать в начале весны 2025 года. Документ будет принят на период с 2026 по 2030 год. В нем, в первую очередь, должны учитываться интересы и взгляды клубов на российский футбол.

    Участники стратегической сессии РПЛ, в частности, обсуждали увеличение зрительской аудитории. Одно из предложений – улучшение качества вещания РПЛ (до 2026 года основным телевещателем является «Матч ТВ») и продукта в целом за счет более тесной работы вещателя с лигой, которая хочет участвовать в создании контента. Лига и клубы этого хотят для большего вовлечения своего бренда.

    Также некоторые руководители хотели бы видеть новые шоу про РПЛ, которые качественно бы конкурировали с теми, которые выходят на видеохостингах от букмекеров Winline («Коммент. Шоу») и Fonbet («Это футбол, брат»).

    Собеседники РБК на медиарынке заявили, что следующий контракт РПЛ с вещателем может превысить текущий. По нынешнему соглашению лига получает 7,7 миллиарда рублей в год плюс еще около 1 миллиарда рублей за дополнительные трансляции на основном канале «Матч ТВ», уточнил источник на спортивном телеканале.

    Собравшиеся обсуждали посещаемость РПЛ, которую Алаев назвал главным разочарованием этого сезона. Лига намерена использовать экспертизу лидеров по посещаемости, чтобы подтянуть остальных. И вопрос не только в посещаемости, а в масштабировании лучших практик и создании неких стандартов РПЛ.

    Источники подчеркнули, что основы развития лиги никак не должны ориентироваться на то, находится ли российской спорт в изоляции, или нет. «Важно, чтобы РПЛ развивалась как самостоятельный и независимый продукт, который будет интересен максимальному количеству людей», – сказал один из собеседников.

    Сообщается, что у лиги могут появиться токены и возможности просмотра определенного видео в режиме дополненной реальности. РПЛ хочет постепенно решать технологические вопросы, в том числе за счет коллаборации с крупной IT-компанией, название которой не раскрывается.

    РПЛ также хочет внести KPI в новый документ, чтобы отслеживать выполнение стратегических целей. Будет введен индекс удовлетворения и одобрения деятельности РПЛ: лига будет регулярно проводить исследования оценки своей деятельности со стороны руководителей клубов и бизнес-партнеров.

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    Источник: РБК

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    Комментарии (3)
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    VVM1964
    1732274490
    Думаю надо пятилетний план принять ! )...
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    рылы
    1732275696
    "за счет коллаборации с крупной IT-компанией, название которой не раскрывается" одно из двух: либо окко(сбер), либо яндекс. и те и другие хотят отжать у матч тв право на рпл.
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    Питерский князь
    1732276324
    За этот период представитель БДСМ меньшинств, так сказать квадрокоберов должны вылетить в пердив. Короче срамтак должен оказаться в ФНЛ.
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