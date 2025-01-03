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    • Стюард не пускал ребенка в шапке «Зенита» на матч СКА в Петербурге

    Стюард не пускал ребенка в шапке «Зенита» на матч СКА в Петербурге

    Журналист Данила Махалин рассказал о странном инциденте, который произошел в Санкт-Петербурге во время хоккейного матча СКА против ЦСКА.

    «Стюарды не пустили на домашний матч СКА ребенка в шапке «Зенита».

    Стали свидетелями полнейшего абсурда на «СКА-Арене». Мальчику лет 7-8. Более того, его мама сказала: «Да нет проблем, сейчас снимем, уберем в сумку, если такие правила».

    Стюард на входе №4 сказал: нет, идите обойдите несколько гейтов/входов, дойдите до камеры хранения. Сдайте шапку. И дальше пусть без шапки парень дойдет обратно.

    И категорически не хотел идти на уступки, хотя, несмотря на странную ситуацию, никто стюарду не хамил, не ругался и не пытался конфликтовать. Все вокруг просто опешили. И думали, что это шутка или прикол.

    Мы, естественно, сделали так, чтобы мальчик спокойно зашел с мамой там, где он хотел и на холоде шапку не снимал. Даже если она зенитовская. Но работники стадиона «СКА-Арена», вы там нормально себя чувствуете?» – написал Махалин.

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    Источник: телеграм-канал Данилы Махалина

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    03.01.2025 23:19
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    Комментарии (22)
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    Тинез Розоп
    1735936044
    Как мы бдили, как мы бдили, Опасениям вопреки… Не враги нас победили — Победили дураки…
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    Айболид
    1735937374
    Лажа какая-то заказная . Там в атрибутике Зенита спокойно проходят . Правда зачем эти дурачки её напяливают на матчи коняг , непонятно
    Ответить
    Азбука
    1735939543
    Понятно, что клубы ревнуют, куда народу больше ходит, на СКА или Зенит. Но сейчас, когда футбол на паузе....
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    serhio80
    1735946444
    Сосиски подают на матчах ска?)
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    Хуй хуевич
    1735965849
    В Ледовом жлобские порядки, а на СКА-арене дурацкие... Какая команда, такие и порядки.
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    evgevg13
    1735967950
    Дебилами сильна земля русская... Не зря есть пословица: в России две беды: дураки и дороги...
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    subbotaspartak
    1735980268
    Абсурд...
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    Борис34684
    1735986855
    Ситуевина не есть хорошая, чисто питерская.
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