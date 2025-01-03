Экс-советник Федуна – о назначении Кахигао: «Что он сделал, чтобы заслужить такой клуб, как «Спартак»?»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора московского клуба.

«Я не знаю его, потому что он никогда не был спортивным директором. Что он сделал, чтобы заслужить такой клуб, как «Спартак»?

Никто не знает его ни в «Арсенале», ни в сборной Чили. Возможно, он был там швейцаром», – сказал Камоцци.