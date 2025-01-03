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    • Экс-советник Федуна – о назначении Кахигао: «Что он сделал, чтобы заслужить такой клуб, как «Спартак»?»

    Экс-советник Федуна – о назначении Кахигао: «Что он сделал, чтобы заслужить такой клуб, как «Спартак»?»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора московского клуба.

    «Я не знаю его, потому что он никогда не был спортивным директором. Что он сделал, чтобы заслужить такой клуб, как «Спартак»?

    Никто не знает его ни в «Арсенале», ни в сборной Чили. Возможно, он был там швейцаром», – сказал Камоцци.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.01.2025 17:34
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    Комментарии (16)
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    Цугундeр
    1735915868
    ) Упс. Наверное он чем-то провинился в Европе. И был отправлен на галеры.
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    Skull_Boy
    1735916213
    А хто вы сие были челядь нерусская
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    FCSpartakM
    1735916847
    если там ничего не поменяется к подходу в допуске спортдира ко всем нюансам работы, то пофиг кто вообще будет занимать эту должность. В целом уже проср.ли хорошего специалиста.
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    ПалкоВводецъ007
    1735917224
    Чтобы попасть в спрамтак ничего делать и не надо. Достаточно безграничной любви к мазутному баблу. Им накормят тушинские до блевотины под горлышко. Гыгыгы
    Ответить
    andr45
    1735917630
    ЕКСПЕРТЫ, ПОНИМАЕШЬ ли))) ТАРПИЩЕВ «Претензии к  Кахигао (Амаралу, Эшуорту есть всегда и их много.» А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».
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    andr45
    1735917655
    ЕКСПЕРТЫ ОБ ЭШУОРТЕ ЧЕРВИЧЕНКО «Он проворовался в Казахстане, о чем есть немало свидетельств. Плюс не разбирается в футболе, с которым его связывает только брат, работавший в федерации или где-то еще» МОСТОВОЙ «Мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда. Никакого представления нет, что будет дальше. Много есть достойных людей, которые были верны клубу» ЛОВЧЕВ «Мой сын хорошо его [Эшуорта] знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают…» ТИХОНОВ «Я наслышан очень много про этого специалиста [Эшуорта]. Что это такое? Кого вы берете? «Спартак» — большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком» СПРАВОЧНО Эшуорт привёл в команду ДУАРТЕ, ТАВАРЕША, БОНГОНД
    Ответить
    andr45
    1735917692
    ЕКСПЕРТЫ ОБ АМАРАЛЕ ЛОВЧЕВ «Я думаю, что никто из нас, ветеранов «Спартака», не знает, кто это такой, что он сделал хорошего и что сделал плохого для клуба. Везут иностранцев вот такие пришлые люди, как Амарал. Я, честно говоря, не знаю такого большого футбольного человека по фамилии Амарал» ЧЕРВИЧЕНКО «Впечатлений от работы Томаша вообще никаких нет. Как было хрен поймёшь что в подборе игроков, так и осталось. Главная задача – не создание команды, а освоение бюджета.» СЕЛЮК, Футбольный агент «Вот читаю об этом Амарале-Шамарале, что-то там сидит, футболистов смотрит. Знаете, чем отличается хороший спортивный директор от посредственного? Спортивный директор должен приводить футболистов не за 15 миллионов, а за бесплатно, и чтоб потом за н
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    subbotaspartak
    1735924473
    Вся тусня обойдёт команду?
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    serhio80
    1735925793
    А ты то сам что полезного сделал экс советник?
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    timon2401
    1735938606
    буду рад если у Франсиса получится, дабы рты подобным " радующим" за Спартак рты закрыть...
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