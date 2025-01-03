Венгер отреагировал на назначение Кахигао в «Спартак»

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».
Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
«Приглашение Кахигао – отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу.
Франсис – страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», – сказал Венгер.
- С 2023 года Кахигао был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидеров – 2 балла.