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    Венгер отреагировал на назначение Кахигао в «Спартак»

    Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

    Испанец более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.

    «Приглашение Кахигао – отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу.

    Франсис – страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», – сказал Венгер.

    • С 2023 года Кахигао был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидеров – 2 балла.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.01.2025 15:30
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    Комментарии (12)
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    NewLife
    1735908097
    Надеемся)
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    erybov1965
    1735913003
    Чтобы не случилось так,что пришел перед пенсией,рубануть бабла напоследок - одна цель.Остается надеется.
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    Цугундeр
    1735914020
    Пуховик что-то знает про Спартак ?)
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    zigbert
    1735916465
    Мнение такого специалиста нельзя отрицать.
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    andr45
    1735920150
    Да, спортивные директора и селекционная служба «Спартака» работают безобразно( Набрали каких-то никчемушников типа Угальде, Барко, Бабича, Дуарте, Маркиньоса и т. д. То ли дело их коллеги из «Zenitе». Что ни имя, то игрочище! Васильев, проведший на поле за 18 игр 5 минут, Ахметов — 49, Волков -70 минут, Горшков — 180 минут, Артур — 245 минут
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    DOCTOR PENALTY
    1735932449
    Ну, если сам Венгер так характеризует, будем надеяться на лучшее.
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