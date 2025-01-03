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    • Ловчев посоветовал Тюкавину изучить игру экс-нападающего ЦСКА

    Ловчев посоветовал Тюкавину изучить игру экс-нападающего ЦСКА

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, какой совет дал форварду «Динамо» Константину Тюкавину несколько лет назад.

    «Во второй раз я увидел Тюкавина на похоронах моего близкого друга. После прощания я подозвал Тюкавина и сказал: «Найди кассету с играми Вагнера Лава. Когда твоя команда перехватывает мяч, ты всe время бежишь вперед. А обязательно первое движение надо делать ложное, как это делал Вагнер Лав. Сначала он открывался к игроку с мячом, а потом уже рвал за спину защитников. Тебе обязательно надо разнообразить игру«.

    В третий раз мы встретились с ним совсем недавно, когда его награждали призом «Джентльмен года». Я давал интервью, а он проходил мимо и шутливо пробросил: «Евгений Серафимович, обо мне что-нибудь скажите», – заявил Ловчев.

    • В этом сезоне нападающий «Динамо» забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.01.2025 16:38
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    Комментарии (1)
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    Интерес
    1735916756
    Это Ловчев точно подметил у "визуального лентяя" Вагнера!
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