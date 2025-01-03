Кержаков раскрыл подробности конфликта в «Зените» после подписания Халка и Витселя

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал о конфликте в петербургском клубе. Он случился в 2012 году после подписания Халка и Акселя Витселя.

Игорь Денисов отказался выходить на поле во время матча. Он был недоволен высокими зарплатами новичков.

Кержаков поддержал Денисова, за что был отправлен в дубль.

«Сказали приехать в дубль, я и приехал. У них большинство тренировок было на искусственном поле, а у меня еще в 2011-м была серьезная история с голеностопом и было трудно бегать по искусственному газону. В итоге я бегал просто по кругу.

Какие мысли? «Когда-то же это поменяется». Это же не футбольная история была. Я пришел к Спаллетти, и мне перевели, что я иду в дубль. Через неделю мне позвонили и сказали возвращаться.

Тот «Зенит» обрубил не конфликт. Пришли Халк и Витсель, это были игроки с другими качествами, нежели требовались тому «Зениту». Халк мог бы легко вписаться в любую систему, но Витсель чуть затягивал развитие атак. Все, что у нас проходило до этого, – все начало меняться. Если бы Халк вошел в тот состав один – все бы сработало. С Витселем мы больше на позиционные атаки перешли. Халку было несложно, а мне стало потруднее.

Пришли два футболиста, которые должны играть. Ты их начинаешь интегрировать в состав, а их другие игроки еще не знают. Это все нарушило баланс, который был на поле. Сломался футбольный рисунок игры, мне приходилось подстраиваться.

Если бы взяли одного Халка – много бы не поменялось, он был больше в завершении. Если бы остался Денисов, то ситуация бы не была столь громкой. Да и сам конфликт был не такой ужасный, как его преподносят. Не было гнилых яблок, о которых говорят.

Но мы же помним, как Халк не пожал руку Спаллетти. И тебя за это не штрафуют, а говорят: «Мне нравится, когда футболисты так выражают свое недовольство». После такого мы понимаем, что к нему немножечко другое отношение. Что-то надломилось», – сказал Кержаков