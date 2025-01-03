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    • Кержаков раскрыл подробности конфликта в «Зените» после подписания Халка и Витселя

    Кержаков раскрыл подробности конфликта в «Зените» после подписания Халка и Витселя

    Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал о конфликте в петербургском клубе. Он случился в 2012 году после подписания Халка и Акселя Витселя.

    • Игорь Денисов отказался выходить на поле во время матча. Он был недоволен высокими зарплатами новичков.
    • Кержаков поддержал Денисова, за что был отправлен в дубль.

    «Сказали приехать в дубль, я и приехал. У них большинство тренировок было на искусственном поле, а у меня еще в 2011-м была серьезная история с голеностопом и было трудно бегать по искусственному газону. В итоге я бегал просто по кругу.

    Какие мысли? «Когда-то же это поменяется». Это же не футбольная история была. Я пришел к Спаллетти, и мне перевели, что я иду в дубль. Через неделю мне позвонили и сказали возвращаться.

    Тот «Зенит» обрубил не конфликт. Пришли Халк и Витсель, это были игроки с другими качествами, нежели требовались тому «Зениту». Халк мог бы легко вписаться в любую систему, но Витсель чуть затягивал развитие атак. Все, что у нас проходило до этого, – все начало меняться. Если бы Халк вошел в тот состав один – все бы сработало. С Витселем мы больше на позиционные атаки перешли. Халку было несложно, а мне стало потруднее.

    Пришли два футболиста, которые должны играть. Ты их начинаешь интегрировать в состав, а их другие игроки еще не знают. Это все нарушило баланс, который был на поле. Сломался футбольный рисунок игры, мне приходилось подстраиваться.

    Если бы взяли одного Халка – много бы не поменялось, он был больше в завершении. Если бы остался Денисов, то ситуация бы не была столь громкой. Да и сам конфликт был не такой ужасный, как его преподносят. Не было гнилых яблок, о которых говорят.

    Но мы же помним, как Халк не пожал руку Спаллетти. И тебя за это не штрафуют, а говорят: «Мне нравится, когда футболисты так выражают свое недовольство». После такого мы понимаем, что к нему немножечко другое отношение. Что-то надломилось», – сказал Кержаков

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    Источник: «СБГ Шоу»

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    03.01.2025 22:18
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    Комментарии (18)
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    DOCTOR PENALTY
    1735932846
    Бабло - это зло! *****!
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    Тинез Розоп
    1735933845
    Хочу, чтоб деньги сбившись в стаю, За мной неслись как ураган, И догоняли, нападали И нагло лезли в мой карман…
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    FCSpartakM
    1735934448
    Кержаков просто ограниченный игрок, бей-беги. В принципе он сам об этом говорит во вью, просто не знает
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    JIEGEHDA
    1735942431
    Ну если бы за тебя заплатили 40 м евро , то и ты бы думал что ты что-то да значишь в клубе. И соответственно твоё поведение роль в клубе так же поменялась . А так мы бегали играли . А пришли топ игроки начали катать и нас и всех и нам стало плохо? В его словах Я вижу лишь" Халк сам брал сам решал . А Витсель своим катанием мяча заставлял нас больше бегать "
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    Сергей-Шабалин-google
    1735967673
    2012 год и подписание Халка/Витселя стало началом конца великого Зенита, заложенного ещё Давыдовым/Морозовым. 1999-2012 гг. великая эпоха, начиная от победы в кубке страны и до прихода Халка/Витселя за тот Зенит хотелось болеть и была гордость за клуб и наших питерских ребят. За Шаву, Кержа, Быстрого, Диню, Славика. Сколько всего было - победы над зажр@вшейся Москвой, долгожданное золото в чемпионате, победы в Кубке УЕФА и Супер кубке УЕФА. Это всё делало нас счастливыми! На Вираж ходили тысячами и с гордостью говорили это великое слово Зенит! И благодарили Бога за то, что мы родились в Питере!
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