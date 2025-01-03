Рианчо прокомментировал назначение Кахигао в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на назначение Франсиса Кахигао спортивным директором клуба. 55-летний специалист подписал контракт на 2,5 года.
«Я не так внимательно следил за его карьерой, поскольку в основном он занимался скаутской деятельностью за пределами Испании. В то же время он подготовлен к такой работе в «Спартаке», его опыт и знания помогут клубу. У него есть все возможности, чтобы добиться хороших результатов в России», – сказал Рианчо.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.