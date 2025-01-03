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    • Кержаков рассказал, кто стоял за трансфером Быстрова из «Зенита» в «Спартак»

    Кержаков рассказал, кто стоял за трансфером Быстрова из «Зенита» в «Спартак»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков раскрыл подробности трансфера Владимира Быстрова в «Спартак». Московский клуб подписал полузащитника в 2005 году.

    – Помню уход Быстрова в «Спартак», он тогда отвальную делал (смеется). Об этом нельзя говорить, это одно из того, что не попало в общественное поле.

    – Как вы тогда отнеслись к этому переходу?

    – Не помню, если честно, но было удивление. Это не произошло так, что мы сидим и приходит новость. Мы примерно представляли, что там происходит, какие переговоры идут, в том числе от Вовы.

    – Не уговаривали остаться?

    – Не в нeм проблема была.

    – Всe со стороны руководства?

    – Думаю, что да. Как понял, руководство захотело его продать, тренер был не против. «Зениту» нужны были деньги.

    – Если бы нет, Быстров остался бы в «Зените»?

    – 100%, конечно.

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    Источник: «СБГ Шоу»

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    03.01.2025 23:41
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    Комментарии (7)
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    Айболид
    1735937556
    пашутилштоли ?
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    Тинез Розоп
    1735938181
    Нет, он не балабол, он просто – весельчак! Обычный русский парень из народа! На розыгрыши он весёлые мастак – Такая вот семейная порода!
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1735939880
    Хрень какая то между элитами) Зениту нужны были деньги ) ужас, он продал спаму быстрика) спаму нужны деньги он продаёт соболя) а с виду вроде как конкуренты, чуть ли не враги Два клуба
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    rammax fcsm
    1735943760
    Вова гнида ещё та, но за Спартак играл нормально... Хорошо играл... Когда он по флангу бежал, и под него прыгали ногами вперёд, я всегда кричал в телевизор - ОСТОРОЖНО, ВОЛОДЯ!!!!
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    R_a_i_n
    1735968687
    Зениту нужны были деньги)))
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    alefreddy
    1735972207
    может тогда и нужны были деньги а сейчас их больше любой из команд
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    Иван-Попович-google
    1735976186
    Быстров тогда правильно сделал, когда ушёл. Но через время его вернули с помощью самого деда. Все беды в стране и за пределами страны от одного дедушки.
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