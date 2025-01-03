Кержаков рассказал, кто стоял за трансфером Быстрова из «Зенита» в «Спартак»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков раскрыл подробности трансфера Владимира Быстрова в «Спартак». Московский клуб подписал полузащитника в 2005 году.

– Помню уход Быстрова в «Спартак», он тогда отвальную делал (смеется). Об этом нельзя говорить, это одно из того, что не попало в общественное поле.

– Как вы тогда отнеслись к этому переходу?

– Не помню, если честно, но было удивление. Это не произошло так, что мы сидим и приходит новость. Мы примерно представляли, что там происходит, какие переговоры идут, в том числе от Вовы.

– Не уговаривали остаться?

– Не в нeм проблема была.

– Всe со стороны руководства?

– Думаю, что да. Как понял, руководство захотело его продать, тренер был не против. «Зениту» нужны были деньги.

– Если бы нет, Быстров остался бы в «Зените»?

– 100%, конечно.