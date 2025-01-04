Реакция Радимова на назначение Кахигао в «Спартак»

Владислав Радимов прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».
«Естественно, у него есть связи. А это, наверное, сейчас самое главное в работе спортивного директора, который нужен «Спартаку», чтобы привозить игроков и чтобы знать этих футболистов и понимать, что они точно должны усилить состав», – сказал Радимов.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.