Реакция Радимова на назначение Кахигао в «Спартак»

Владислав Радимов прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«Естественно, у него есть связи. А это, наверное, сейчас самое главное в работе спортивного директора, который нужен «Спартаку», чтобы привозить игроков и чтобы знать этих футболистов и понимать, что они точно должны усилить состав», – сказал Радимов.