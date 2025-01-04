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    Реакция Радимова на назначение Кахигао в «Спартак»

    Владислав Радимов прокомментировал назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

    «Естественно, у него есть связи. А это, наверное, сейчас самое главное в работе спортивного директора, который нужен «Спартаку», чтобы привозить игроков и чтобы знать этих футболистов и понимать, что они точно должны усилить состав», – сказал Радимов.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.01.2025 08:23
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    Комментарии (5)
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    Spartak_forv@
    1735973961
    Главного фаната Спартака опросили,можно быть спокойным
    Ответить
    subbotaspartak
    1735979655
    Связи мячик не пинают
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1735980213
    А что директоров больше нигде нет? Что все к Спартаку привязались.
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