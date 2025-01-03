Стал известен срок контракта Кахигао со «Спартаком»

Франсис Кахигао стал новым спортивным директором «Спартака».

Московский клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста сегодня на официальном сайте.

Появилась информация, что срок контракта Кахигао со «Спартаком» рассчитан на 2,5 года.