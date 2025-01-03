Стал известен срок контракта Кахигао со «Спартаком»

Франсис Кахигао стал новым спортивным директором «Спартака».
Московский клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста сегодня на официальном сайте.
Появилась информация, что срок контракта Кахигао со «Спартаком» рассчитан на 2,5 года.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.