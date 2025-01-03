Мостовой высказался о назначении нового спортивного директора «Спартака»

Александр Мостовой отреагировал на назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«Давайте спокойно относиться к назначению Кахигао. За последние годы кого только не было! Сейчас хороший момент, потому что «Спартак» здорово играет.

Но мы снова идeм путeм иностранцев. Эти люди потом рассказывают, как всe отлично. Они приезжают, зарабатывают хорошие деньги и уезжают.

А они ещe думают, что учат нас чему-то! Это не в адрес Кахигао, потому что я не знаю, кто это.

Было бы приятнее, если бы «Спартак» назначил легендарного футболиста… Например, Мостового (смеeтся)», – сказал Мостовой.