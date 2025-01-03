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    • Мостовой высказался о назначении нового спортивного директора «Спартака»

    Мостовой высказался о назначении нового спортивного директора «Спартака»

    Александр Мостовой отреагировал на назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

    «Давайте спокойно относиться к назначению Кахигао. За последние годы кого только не было! Сейчас хороший момент, потому что «Спартак» здорово играет.

    Но мы снова идeм путeм иностранцев. Эти люди потом рассказывают, как всe отлично. Они приезжают, зарабатывают хорошие деньги и уезжают.

    А они ещe думают, что учат нас чему-то! Это не в адрес Кахигао, потому что я не знаю, кто это.

    Было бы приятнее, если бы «Спартак» назначил легендарного футболиста… Например, Мостового (смеeтся)», – сказал Мостовой.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.01.2025 16:00
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    oyabun
    1735909699
    Я как то пропустил, когда Мостовой стал "легендарным"?
    Ответить
    ...уефан
    1735909954
    ...лучше б ты бухал, Саня!)...
    Ответить
    Цугундeр
    1735913863
    «Давайте спокойно относиться к назначению Кахигао." Да как-то все спокойны.) Ты ,главное , не нервничай, с дипломом через месяц в отрыв пойдёшь..)
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    Александр.Т.
    1735929168
    Что же Саша российских специалистов (тренеров) и т п не приглашают за рубежные клубы?
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