Слуцкий назвал самого талантливого футболиста в истории России: «Богом поцелованный»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал Игоря Аинфеева самым талантливым российским футболистом.

«Богом поцелованный футболист – это Игорь Акинфеев. Я думаю, что именно в остроте восприятия его таланта, когда ты это видишь, как я видел, как мяч мог залететь в наши ворота на «Олд Траффорд», Игорь, наверное, был самым ярким. Потому что, когда он ловил кураж, и даже на тренировках ему было невозможно забить. Ты понимаешь, что, чтобы не произошло, при любых обстоятельствах он не пропустит.

Он понимал уровень масштаба своей личности и все-таки, хоть и болезненно, но держал себя в руках», – сказал Слуцкий.