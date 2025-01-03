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    • Слуцкий назвал самого талантливого футболиста в истории России: «Богом поцелованный»

    Слуцкий назвал самого талантливого футболиста в истории России: «Богом поцелованный»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал Игоря Аинфеева самым талантливым российским футболистом.

    «Богом поцелованный футболист – это Игорь Акинфеев. Я думаю, что именно в остроте восприятия его таланта, когда ты это видишь, как я видел, как мяч мог залететь в наши ворота на «Олд Траффорд», Игорь, наверное, был самым ярким. Потому что, когда он ловил кураж, и даже на тренировках ему было невозможно забить. Ты понимаешь, что, чтобы не произошло, при любых обстоятельствах он не пропустит.

    Он понимал уровень масштаба своей личности и все-таки, хоть и болезненно, но держал себя в руках», – сказал Слуцкий.

    • 38-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он пропустил 710 голов в 784 матчах.
    • С командой вратарь выиграл 21 трофей.

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    Источник: Okko

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    03.01.2025 21:14
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    Комментарии (24)
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    Интерес
    1735928888
    Ждём нашествия гы-гы-гыстов! А,один с окраины мира уже пожаловал! Шустрые,ироды,хотя и не знают,что футбол-не спортивные единоборства.
    Ответить
    raritet
    1735933412
    Да. Несомненно, Игорем один из самых талантливых, стабильных и верных клубу футболистов.
    Ответить
    FCSpartakM
    1735934628
    Ну что за бред. Акинфеев крут, но он не глыба даже на фоне других вратарей российских. Топы уезжают в супер клубы. А у Корифея всегда хватало своих ляпов, включая ответственные матчи. Да и супер кипер не будет пропускать в ЛЧ 30+ подряд игр. Это аномально много
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    mihail200606
    1735936519
    Масштаб...про антирекорд в ЛЧ че ж не вспомнил..переоцененный очень воротчик
    Ответить
    ZeBolotny
    1735968227
    Акинфеев сильно переоценен, как и Месси. Игорёк очень много косяков и привозов сделал в карьере - у топ вратарей столько не бывает, и даже у просто очень хороших вратарей. Под прессингом он вообще теряется всегда, если мяч нельзя брать в руки и ногами очень плохо играет.
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    evgevg13
    1735968392
    Ну весьма спорное высказывание. Хотя по нонешним временам не удивлюсь, если Слуцкий и себя назовёт лучшим тренером всех времён и народов.
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1735997135
    А Леонид Викторович помнит, как Игорь Владимирович, если не изменяет память, после игры на Хайбери, которую ЦСКА вместе со своим вратарём отстоял на 0, начал пропускать мячи буквально во всех матчах главного еврокубкого турнира подряд? В какой-то момент болельщики российского клуба даже придумали оговорку, что ЦСКА почти всегда начинает игру с минус один. То есть для того чтобы выиграть свой матч армейцам всегда нужно забивать больше одного мяча. Потому как ИВ, с кем бы его команда не играла, обязательно дежурный мяч в свои ворота пропустит. Честно, сомнительно называть вот такого вратаря легендой. Разве что за количество проведённых матчей за клуб. Вот вам, кстати, и ответ почему Игорь Владимирович не уехал в Европу. Кого бы там удивил?
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1736014655
    Класс футболиста определяет клуб за который он играет
    Ответить
    Mirak92
    1736043217
    Мостовому не говорите
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