Реакция Семина на гибель Бугаева на СВО

Юрий Семин прокомментировал новость о гибели бывшего игрока «Локомотива» Алексея Бугаева.

Экс-футболист погиб в 43-летнем возрасте в зоне СВО.

Бугаев подписал контракт осенью после того, как его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Он получил тюремный срок за попытку незаконного сбыта почти полкилограмма мефедрона.

Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.

«Даже не знаю, что сказать. Только слова соболезнования», – сказал Сeмин.