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    Реакция Семина на гибель Бугаева на СВО

    Юрий Семин прокомментировал новость о гибели бывшего игрока «Локомотива» Алексея Бугаева.

    • Экс-футболист погиб в 43-летнем возрасте в зоне СВО.
    • Бугаев подписал контракт осенью после того, как его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
    • Он получил тюремный срок за попытку незаконного сбыта почти полкилограмма мефедрона.
    • Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.

    «Даже не знаю, что сказать. Только слова соболезнования», – сказал Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.01.2025 14:48
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    Комментарии (11)
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    Сержтир
    1735909652
    Кому жизнь не дорога, тем на сво пора, а если без чёрного юмора надо было отсидеть свой срок и выйти на свободу с чистой совестью, и учесть свою ошибку и не повторять её и не кидатся в крайность как это сделал Бугаев.
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    Сергей1965
    1736006846
    Мне очень непонятно, почему все зомбиванные еще до сих пор не там? За чужой счет, здесь в интернете, легко быть хероем. А очко то слабо.
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