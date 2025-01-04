Примера. «Реал» в меньшинстве вырвал победу у «Валенсии» (2:1), проигрывая до 85-й минуты

«Реал» вырвал победу у «Валенсии» (2:1) в матче Примеры. Решающий гол на 96-й минуте забил Джуд Беллингем. В середине второго тайма он не реализовал пенальти, пробив в штангу.

Винисиус на 79-й минуте получил красную карточку за неспортивное поведение. Он толкнул руками вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.

Испания. Примера. 12-й тур

Валенсия – Реал – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дуро, 27; 1:1 – Модрич, 85; 1:2 – Беллингем, 90+6.

Удаление: Винисиус, 79.

Незабитый пенальти: Беллингем, 55.

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