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    • Примера. «Реал» в меньшинстве вырвал победу у «Валенсии» (2:1), проигрывая до 85-й минуты

    Примера. «Реал» в меньшинстве вырвал победу у «Валенсии» (2:1), проигрывая до 85-й минуты

    «Реал» вырвал победу у «Валенсии» (2:1) в матче Примеры. Решающий гол на 96-й минуте забил Джуд Беллингем. В середине второго тайма он не реализовал пенальти, пробив в штангу.

    Винисиус на 79-й минуте получил красную карточку за неспортивное поведение. Он толкнул руками вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.

    Испания. Примера. 12-й тур

    Валенсия – Реал – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дуро, 27; 1:1 – Модрич, 85; 1:2 – Беллингем, 90+6.

    Удаление: Винисиус, 79.

    Незабитый пенальти: Беллингем, 55.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.01.2025 01:03
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    Комментарии (2)
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    _David_Villa_
    1735946300
    После удаление мартышки у реала игра пошла, Диас настоящий пахарь
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    Spartak_forv@
    1735974507
    Несмотря на офсайд,насколько же быстрые ноги у Мбаппе. Так мяч убрать в сторону от вратаря за считанные сантиметры до него и затем успеть ударить-мало кто может,мощь
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