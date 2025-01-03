Реакция Юрана на назначение Кахигао в «Спартак»

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал назначение Франсиса Кахигао спортивным директором «Спартака». 55-летний специалист подписал контракт с московским клубом на 2,5 года.
«Честно говоря, я не знаю, кто такой новый спортивный директор «Спартака» Кахигао. Я еще не смотрел, где и как работал испанец. Поэтому даже не знаю, что сказать.
Сейчас новогодние праздники, не читал, что Франсиса назначили. Через пару дней посмотрю, тогда можно будет что-то сказать. А пока не хочется просто так воздух гонять», – сказал Юран.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.
Источник: «РБ Спорт»