Реакция Юрана на назначение Кахигао в «Спартак»

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал назначение Франсиса Кахигао спортивным директором «Спартака». 55-летний специалист подписал контракт с московским клубом на 2,5 года.

«Честно говоря, я не знаю, кто такой новый спортивный директор «Спартака» Кахигао. Я еще не смотрел, где и как работал испанец. Поэтому даже не знаю, что сказать.

Сейчас новогодние праздники, не читал, что Франсиса назначили. Через пару дней посмотрю, тогда можно будет что-то сказать. А пока не хочется просто так воздух гонять», – сказал Юран.