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    Слуцкий объяснил, почему Акинфеев не поиграл в Европе

    Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что, по его мнению, помешало капитану армейцев Игорю Акинфееву продолжить карьеру в европейском клубе.

    «За семь лет, что я работал, не слышал ни об одном официальном предложении Акинфееву [из Европы]. Все понимали, что это будет очень дорого, чтобы ЦСКА расстался со своим игроком.

    Это будет игрок, который не говорит на иностранном языке, а для вратаря коммуникация очень важна. Это будет первый вратарь из России за много-много лет, который уедет куда-то за границу, не было подобной практики адаптации. И плюс это будут точно сложные переговоры и с самим игроком, и с клубом.

    Я думаю, что многие предложения просто не поступали, потому что все понимали – столько факторов не сойдeтся. Плюс Игорь ещe далеко не в каждый клуб бы пошeл. Мне кажется, вот эти все обстоятельства и не позволили на самом деле ему уехать», – заявил Слуцкий.

    • 38-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он пропустил 710 голов в 784 матчах.
    • С командой вратарь выиграл 21 трофей.

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    Источник: Okko

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    03.01.2025 16:48
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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1735913469
    А вот моё "ихмо") ,так это только потому ,что Игорьку лень было.. Говоря цитатой ..«Ладно. И так сойдет». С такими деньжищами . Отрывок из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
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    Тинез Розоп
    1735914755
    При всём уважении к Игорю, но антирекорд в ЛЧ не открыл дорогу в большие клубы. А в маленьких он бы по деньгам потерял бы…
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    Интерес
    1735916600
    Клоунов-героев,стремящихся слинять из страны-полная мостовая,а Игорь-один.Вот и выдвигайте(как говаривали ранее-"В меру своей испорченности",а точнее-симпатий и антипатий) свои версии.А потом посмотрите в статистику и грустно ищите "вратаря №2" каждого чемпионата последних двух десятилетий для будущих поколений.Гениев каждый сезон рождается дохрена,и столько же исчезает бесследно.
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    FCSpartakM
    1735924927
    бред. Сафонов спокойно уехал тогда, когда сложнее было уехать.
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