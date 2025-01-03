Слуцкий объяснил, почему Акинфеев не поиграл в Европе

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что, по его мнению, помешало капитану армейцев Игорю Акинфееву продолжить карьеру в европейском клубе.

«За семь лет, что я работал, не слышал ни об одном официальном предложении Акинфееву [из Европы]. Все понимали, что это будет очень дорого, чтобы ЦСКА расстался со своим игроком.

Это будет игрок, который не говорит на иностранном языке, а для вратаря коммуникация очень важна. Это будет первый вратарь из России за много-много лет, который уедет куда-то за границу, не было подобной практики адаптации. И плюс это будут точно сложные переговоры и с самим игроком, и с клубом.

Я думаю, что многие предложения просто не поступали, потому что все понимали – столько факторов не сойдeтся. Плюс Игорь ещe далеко не в каждый клуб бы пошeл. Мне кажется, вот эти все обстоятельства и не позволили на самом деле ему уехать», – заявил Слуцкий.