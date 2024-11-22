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    Карпин назвал сроки завершения тренерской карьеры

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил, сколько лет еще планирует работать.

    – Вам 55 лет. Вы задумывались, сколько еще хотели бы работать тренером?

    Еще лет пять. Пока так. Может быть, потом что-то изменится – исполнится 60 и я захочу еще пять лет потренировать.

    – Кем тогда видите себя через пять лет?

    Пенсионером. Буду воспитывать детей и внуков.

    • Контракт Карпина с «Ростовом» истекает в 2026 году.
    • Его соглашение с РФС действует до лета 2028-го.
    • Карпин-тренер не выиграл ни одного трофея за карьеру.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1732279997
    Гоните это существо из сборной!
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