Карпин назвал сроки завершения тренерской карьеры

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил, сколько лет еще планирует работать.

– Вам 55 лет. Вы задумывались, сколько еще хотели бы работать тренером?

– Еще лет пять. Пока так. Может быть, потом что-то изменится – исполнится 60 и я захочу еще пять лет потренировать.

– Кем тогда видите себя через пять лет?

– Пенсионером. Буду воспитывать детей и внуков.

Контракт Карпина с «Ростовом» истекает в 2026 году.

Его соглашение с РФС действует до лета 2028-го.

Карпин-тренер не выиграл ни одного трофея за карьеру.

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