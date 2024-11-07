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    • Лига чемпионов. «Барса» разгромила «Црвену Звезду», «ПСЖ» проиграл «Атлетико», «Интер» победил «Арсенал» и другие результаты

    Лига чемпионов. «Барса» разгромила «Црвену Звезду», «ПСЖ» проиграл «Атлетико», «Интер» победил «Арсенал» и другие результаты

    Завершились еще шесть матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

    «Барселона» крупно выиграла в Сербии, забив пять голов «Црвене Звезде».

    «Интер» на своем поле одержал минимальную победу над «Арсеналом» – 1:0.

    «ПСЖ» потерпел домашнее поражение от «Атлетико», пропустив на 93-й минуте.

    На выезде победили «Аталанта», «Зальцбург» и «Брест», обыгравшие «Штутгарт», «Фейеноорд» и «Спарту» соответственно.

    Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур

    Црвена Звезда (Сербия) – Барселона (Испания) – 2:5 (1:2)

    Голы: 0:1 – Мартинес, 13; 1:1 – Силас, 27; 1:2 – Левандовски, 43; 1:3 – Левандовски, 53; 1:4 – Рафинья, 55; 1:5 – Лопес, 76; 2:5 – Милсон, 84.

    Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Чалханоглу (с пенальти), 45+3.

    ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Заир-Эмери, 14; 1:1 – Молина, 18; 1:2 – Корреа, 90+3.

    Штутгарт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лукман, 51; 0:2 – Дзаньоло, 88.

    Фейеноорд (Нидерланды) – Зальцбург (Австрия) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Конате, 45+2; 0:2 – Конате, 58; 1:2 – Хадж-Мусса, 81; 1:3 – Гиндо, 86.

    Удаление: Надже, 80 – нет.

    Незабитый пенальти: нет – Конате, 85.

    Спарта (Чехия) – Брест (Франция) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фернандес, 37; 0:2 – Кайринен (в свои ворота), 80; 1:2 – Олатунжи, 90+2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2024 01:01
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    Комментарии (2)
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    PushkaStrashnaya
    1730930781
    Барса дур-машина, ПСЖ - Лошки(Кроме Матвея) , Интер - Мафиози.
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    DeStar
    1730931049
    псж конечно ппц) так давили а толку, атм пару раз к воротам сбегали и победили. Интер молодцы, класс держат в обороне сухие( как и аталанта) за 4 матча лч.. барса - ожидаемо все же
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