Лига чемпионов. «Барса» разгромила «Црвену Звезду», «ПСЖ» проиграл «Атлетико», «Интер» победил «Арсенал» и другие результаты

Завершились еще шесть матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
«Барселона» крупно выиграла в Сербии, забив пять голов «Црвене Звезде».
«Интер» на своем поле одержал минимальную победу над «Арсеналом» – 1:0.
«ПСЖ» потерпел домашнее поражение от «Атлетико», пропустив на 93-й минуте.
На выезде победили «Аталанта», «Зальцбург» и «Брест», обыгравшие «Штутгарт», «Фейеноорд» и «Спарту» соответственно.
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
Црвена Звезда (Сербия) – Барселона (Испания) – 2:5 (1:2)
Голы: 0:1 – Мартинес, 13; 1:1 – Силас, 27; 1:2 – Левандовски, 43; 1:3 – Левандовски, 53; 1:4 – Рафинья, 55; 1:5 – Лопес, 76; 2:5 – Милсон, 84.
Интер (Италия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Чалханоглу (с пенальти), 45+3.
ПСЖ (Франция) – Атлетико (Испания) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Заир-Эмери, 14; 1:1 – Молина, 18; 1:2 – Корреа, 90+3.
Штутгарт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Лукман, 51; 0:2 – Дзаньоло, 88.
Фейеноорд (Нидерланды) – Зальцбург (Австрия) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Конате, 45+2; 0:2 – Конате, 58; 1:2 – Хадж-Мусса, 81; 1:3 – Гиндо, 86.
Удаление: Надже, 80 – нет.
Незабитый пенальти: нет – Конате, 85.
Спарта (Чехия) – Брест (Франция) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Фернандес, 37; 0:2 – Кайринен (в свои ворота), 80; 1:2 – Олатунжи, 90+2.
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