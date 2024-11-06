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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штутгарт - Аталанта
Штутгарт - Аталанта: обзор матча 06 ноября 2024
Штутгарт
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
51'
А. Лукман
88'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Аталанта
88'
ГОЛ! 0:2!
Н. Дзаньоло
84'
Замена
М. Брешианини
️️️️
А. Лукман
84'
Замена
М. Руджери
️️️️
Р. Белланова
Замена
П. Штенцель
️️️️
А. Чейз
80'
Замена
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
️️️️
Э. Билал Туре
80'
79'
Желтая карточка
Р. Белланова
Замена
Ю. Хабот
️️️️
К. Фюрих
74'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
А. Каразор
74'
Желтая карточка
Э. Демирович
69'
69'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Ретеги
55'
Желтая карточка
Эдерсон
Замена
Э. Демирович
️️️️
Д. Ундав
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
46'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
М. Пашалич
43'
Желтая карточка
И. Хин
Желтая карточка
А. Чейз
41'
13'
Замена
О. Коссуну
️️️️
С. Колашинац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
91
Чейз
24
Руо
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
19
Туре
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
8
Пашалич
32
Ретеги
11
Лукман
10
Фюрих
24
Хабот
24
Хабот
10
Фюрих
91
Чейз
15
Штенцель
15
Штенцель
91
Чейз
16
Каразор
32
Ридер
32
Ридер
16
Каразор
19
Туре
43
43
19
Туре
26
Ундав
9
Демирович
9
Демирович
26
Ундав
16
Белланова
13
Руджери
13
Руджери
16
Белланова
23
Колашинац
31
Коссуну
31
Коссуну
23
Колашинац
11
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
11
Лукман
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
Остались в запасе
Штутгарт
Аталанта
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Штутгарт - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
17
Офсайды
1
3
Количество передач
551
447
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.98
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
МХПАрена
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