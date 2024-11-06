Аморим считает, что еще не достиг уровня Гвардиолы

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим, который 11 ноября возглавит «МЮ», рассказал, что будет использовать в английском клубе другой подход к работе в сравнении с португальским.

«Пеп Гвардиола намного лучше меня на данный момент. Но я верю в свою новую команду. Мы начнем работу и будем развивать клуб и команду.

Когда я перейду в «Манчестер Юнайтед», подход должен будет быть другим. Мало что возьму из «Спортинга», потому что нам придется играть по-другому.

Однако что один клуб, что другой – исторические. Тем не менее это будет совсем другая игра.

Я определенно не буду ничего читать [в Англии] в течение шести месяцев. Я делал то же самое в «Спортинге». Я не собираюсь ничего читать или иметь доступ к чему-либо. Это единственный способ выполнять работу», – сказал Аморим.

Вчера «Спортинг» обыграл «Манчестер Сити» (4:1), который возглавляет Хосеп Гвардиола, в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«МЮ» занимает 13-е место в чемпионате Англии с 12 очками после 10 туров.

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