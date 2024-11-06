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    Аморим считает, что еще не достиг уровня Гвардиолы

    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим, который 11 ноября возглавит «МЮ», рассказал, что будет использовать в английском клубе другой подход к работе в сравнении с португальским.

    «Пеп Гвардиола намного лучше меня на данный момент. Но я верю в свою новую команду. Мы начнем работу и будем развивать клуб и команду.

    Когда я перейду в «Манчестер Юнайтед», подход должен будет быть другим. Мало что возьму из «Спортинга», потому что нам придется играть по-другому.

    Однако что один клуб, что другой – исторические. Тем не менее это будет совсем другая игра.

    Я определенно не буду ничего читать [в Англии] в течение шести месяцев. Я делал то же самое в «Спортинге». Я не собираюсь ничего читать или иметь доступ к чему-либо. Это единственный способ выполнять работу», – сказал Аморим.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ESPN

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    06.11.2024 12:25
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    Комментарии (4)
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    DeStar
    1730886036
    ну тут посмотрим. Тут еще небось состав спортинга лучше чем у мю)))
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    Горловский
    1730890628
    "Я определенно не буду ничего читать [в Англии] в течение шести месяцев." - Это правильно, но проблематично. В Англии на тренеров и игроков в СМИ очень большое давление.
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    Spartak_forv@
    1730891771
    Мало что возьму из Спортинга? Можно вернее "мало кого"
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