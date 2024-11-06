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    • Автор хет-трика в ворота «Сити» высказался об уходе Аморима в «МЮ»

    Автор хет-трика в ворота «Сити» высказался об уходе Аморима в «МЮ»

    Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш прокомментировал свой хет-трик в ворота «Манчестер Сити» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (4:1). Также он поделился эмоциями от предстоящего перехода главного тренера лиссабонцев Рубена Аморима в «МЮ».

    «Мы будем очень скучать по нему. Мы вместе добились потрясающих результатов. Нам будет не хватать его и других членов тренерского штаба, которые уйдут. Мы должны смотреть вперед и решать стоящие перед нами задачи.

    Всегда приятно забивать, а еще лучше – оформлять хет-трик. Самое важное – победа в матче, так что для нас это был прекрасный вечер.

    Мы знали, что матч будет трудным, и начали его не очень хорошо. Мы знали, что они дадут нам пространство, и мы могли забить больше четырех мячей, чесли честно. Они тоже могли забить больше.

    Когда играешь с более сильными соперниками, нужно повышать свой уровень. Я старался продолжать делать то, что делал», – сказал Дьекереш.

    • Дьекереш забил голы на 38-й минуте и дважды с пенальти на 49-й и 80-й.
    • Это был последний домашний матч «Спортинга» под руководством Аморима. С 11 ноября тренер возглавит «Манчестер Юнайтед».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: BBC

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    06.11.2024 12:55
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    Комментарии (1)
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    DeStar
    1730888490
    скоро будешь тоже в МЮ видимо)
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