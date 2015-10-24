Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 13-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 13-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Денис Чигилейчик.</em></p> <p><a href="https:///online/81016" target="_blank"><strong>«Уфа» - «Крылья Советов» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов</strong>. <em>Прогноз: 1:0</em>. У «Уфы» произошли перестановки на тренерском мостике и теперь коллективом руководит Перевертайло. Для меня не удивительны такие перемены. Думаю, что на фоне эмоционального всплеска уфимцы смогут взять три очка.</p> <p><strong>Денис Чигилейчик</strong>. <em>Прогноз: 1:0</em>. «Уфа» уволила Колыванова буквально накануне матча. Часто так бывает, что это дает некий стимул игрокам. Да и пора что-то делать с турнирным положением, если команда планирует остаться в Премьер-лиге. «Крылья» неплохо выглядят в этом сезоне, но последний матч не дает поводов для оптимизма.</p> <p><a href="https:///online/81014" target="_blank"><strong>«Урал» - «Амкар» - 3:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:0</em>. За «шмелей» скажет фактор своего поля, да и очки терять им сейчас не стоит, если команда хочет сохранить место в середине турнирной таблицы.</p> <p><strong>Д.Ч</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. Мне нравится, как «Урал» играет в этом сезоне. Не во всех матчах, но периодически команда выглядит очень достойно. Так было и в матче с ЦСКА. Для победы этого не хватило, но игра была захватывающая. А вот «Амкар» заметно лихорадит. </p> <p><a href="https:///online/81012" target="_blank"><strong>«Мордовия» - «Кубань» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. «Мордовия» играет в родных стенах, плюс поле синтетическое. Клубу пора бы уже исправлять свое турнирное положение. Краснодарцы неплохо смотрелись в последних встречах, надо набирать очки. Не удивлюсь, если в Саранске скоро пойдут на смену главного тренера.</p> <p><strong>Д.Ч</strong>. <em>Прогноз: 0:0</em>. Этот матч можно озаглавить как битву аутсайдеров. А это значит, что игра будет за шесть очков. «Мордовия» не выигрывала очень давно, «Кубань» тоже не может похвастаться стабильностью в наборе очков.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445545315_Зени.jpg" style="width: 720px; height: 500px;" /></p> <p><a href="https:///online/81010" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Анжи» - 5:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. У петербуржцев хороший эмоциональный фон после победы над «Лионом» в Лиге чемпионов, да и свои болельщики будут гнать вперед. Сине-бело-голубым, если они хотят продолжить борьбу за золото, терять очки просто не рекомендуется. Отставание в 10 очков вполне отыгрывается.</p> <p><strong>Д.Ч</strong>. <em>Прогноз: 3:1</em>. После победы над «Лионом» в Лиге чемпионов «Зенит» постарается продолжить демонстрировать победный ход и в Премьер-лиге. Тем более что пора догонять хотя бы «Локомотив». «Анжи» - подходящий для этого соперник.</p> <p><strong><a href="https:///online/81013" target="_blank">«Динамо» - «Спартак» - 2:</a></strong><a href="https:///online/81013" target="_blank"><strong>3</strong></a></p> <p><strong>А.С. </strong><em>Прогноз: 2:2</em>. Не хотелось бы кому-нибудь дарить галстук, так как у обоих специалистов на этой неделе были дни рождения. У обоих коллективов есть свои плюсы. Будет равная игра с обилием голов, болельщики не останутся равнодушными.</p> <p><strong>Д.Ч.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. Центральный матч тура, результат которого предугадать крайне сложно. С одной стороны, «Динамо» в этом сезоне не показывает даже отдаленно приемлемые результаты, с другой – «Спартак» Аленичева находится в поиске своей игры. Плюс – это дерби.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445545189_Ари.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p><strong><a href="https:///online/81017" target="_blank">«Краснодар» - «Рубин»</a></strong><a href="https:///online/81017" target="_blank"><strong> - 2:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. «Краснодар» пока не очень впечатляет в чемпионате России, но могут «быки» показать свою прошлогоднюю прыть. У «Рубина» тоже сейчас не все хорошо, но коллектив из Татарстана постепенно выбирается из сложившегося положения.</p> <p><strong>Д.Ч</strong>. <em>Прогноз: 1:0</em>. Еще одна пара команд, которые далеки от своего идеального футбола. «Краснодару» явно не идет на пользу участие в Лиги Европы, что мешает сконцентрироваться на турнирной таблице Премьер-лиги. А вот «Рубин» никак не может прийти в себя после тренерской чехарды.</p> <p><strong><a href="https:///online/81015" target="_blank">«Терек» - ЦСКА</a></strong><a href="https:///online/81015" target="_blank"><strong> - 0:0</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:0</em>. Рискну предположить, что в Грозном будет первое поражение ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России. «Терек» выглядит свежее своего оппонента. Серии имеют особенность рано или поздно заканчиваться.</p> <p><strong>Д.Ч</strong>. <em>Прогноз: 1:2</em>. Сложно будет что-то противопоставить ЦСКА, который не желает упускать первое место в турнирной таблице, но «Терек» будет к этому стремиться. Помочь им может в этом, пожалуй, лишь усталость игроков столичного клуба после сложнейшей встречи с «Манчестер Юнайтед».</p> <p><a href="https:///online/81011" target="_blank"><strong>«Локомотив» - «Ростов» - 0:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:1</em>. «Локомотив» поймал кураж и летит вперед. Черевченко сделал все, чтобы превратить железнодорожников в настоящую команду, футболисты бьются друг за друга. Думаю, что красно-зеленые поборются за путевку в Лигу чемпионов.</p> <p><strong>Д.Ч</strong>. <em>Прогноз: 1:0</em>. Второй по важности матч тура, который еще и вынесен на понедельник. Гости будут иметь шанс зацепиться за третье место в случае осечки «Зенита» в своем матче. «Локомотиву» же никак нельзя отпускать ЦСКА в таблице.</p> <p><u><strong>13-й тур:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 12:18</strong></p> <p><u><strong>Итоговый счет:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 98:114</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p>Точный счет — 4 балла</p> <p>Точная разность мячей — 3 балла</p> <p>Точный исход — 2 балла</p> <p><strong><a href="https:///articles/445585" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 12-й тур РФПЛ</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/444061" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 11-й тур РФПЛ</a></strong></p>