Гордеев возглавил «СКА-Хабаровск»

Российский специалист Андрей Гордеев стал новым главным тренером клуба «СКА-Хабаровск». Соглашение сторон рассчитано до конца сезона.

«Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА – руководство клуба ставит перед командой серьезные задачи. На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определенный путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы касаемо предсезонной подготовки, комплектования буду решать уже на месте», — сказал Гордеев.