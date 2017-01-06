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    Гордеев возглавил «СКА-Хабаровск»

    Российский специалист Андрей Гордеев стал новым главным тренером клуба «СКА-Хабаровск». Соглашение сторон рассчитано до конца сезона.

    «Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА – руководство клуба ставит перед командой серьезные задачи. На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определенный путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы касаемо предсезонной подготовки, комплектования буду решать уже на месте», — сказал Гордеев.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    06.01.2017 19:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      alboro 6 января 2017, 21:55

      Исход армян?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      RandyMy 6 января 2017, 20:28

      Хороший тренер. Удачи ему!

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