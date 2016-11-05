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Гордеев: «У «Спартака» пока нет чемпионской игры»

5 ноября 2016, 19:04
32

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Спартак» не показывает чемпионской игры. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

– Как для себя объясняете лидерство «Спартака»?

– Сейчас многие поют команде дифирамбы. Но я к ее нынешним успехам отношусь сдержанно. Нет пока у «Спартака» чемпионской игры.

– За счет чего же красно-белые регулярно набирают очки?

– За счет эмоций, характера, самоотдачи. Плюс индивидуальные действия отдельных футболистов. Я не в восторге от «Спартака» с точки зрения организации игры – в этом смысле мне ближе «Ростов», «Амкар», «Уфа». Там футболисты четко знают, что делать на поле, видна тренерская мысль. По сравнению с прошлым сезоном ростовчане вообще здорово прибавили, игра стала более целостной. Но вот парадокс – очков меньше.

– Почему?

– Сказывается борьба на два фронта. С короткой скамейкой это очень тяжело. Ну а Массимо Каррера лишь в начале пути. Сегодня для него результат важнее искрометного футбола. Ничего страшного в этом не вижу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Гордеев Андрей
Комментарии (32)
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d_joker
1478362380
Кто ты чёрт чтоб рассуждать о Великом и Могучем Спартаке!!!!
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momwig_
1478362544
Злобные карлики - они такие злобные.. Кто такой вообще этот Гордеев и что он может знать о чемпионской игре?
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VVM1964
1478362688
ГОСПОДИН , БЫВШИЙ ТРЕНЕР , А КТО СЕЙЧАС ПОКАЗЫВАЕТ ЧЕМПИОНСКУЮ ИГРУ ? ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГОВОРИТ ЗА ВСЕ . МОЖЕТ У СПАРТАКА И НЕ ЧЕМПИОНСКАЯ ИГРА , НО ПРОГРЕСС НА ЛИЦО .
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Диктор
1478364201
Это он от обиды-Спартак 2 разорвал Мордовию-вот он так и говорит.Как там сказано-выигрывает за счет эмоций,характера и самоотдачи-а это разве не признаки команды?
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bset
1478364531
У нас зато чемпионская была в последние годы. Всех рвали как делать нечего. А потом в Европе еще хлеще всех разорвали
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ГенГриг
1478365252
Ну это и естественно . Ведь чтоб показать чемпионскую игру. надо бы для начала чемпионами стать.Вперед Спартачи!!!
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Вомбат
1478365286
Отчасти он прав. В противостоянии с Зенитом Спартак выглядел командой явно ниже классом, что бы тут ни писали неадекватные поклонники московской команды. Однако в целом он неправ. По первой половине сезона Спартак выглядит сильнее всех, в том числе и Зенита, так как, благодаря позору с АЕКом, не играет сейчас на два фронта и избежал функциональных спадов. Не знаю как будет весной, но пока Спартак выглядит претендентом номер 1 на золото. И конечно, Гордеев неправ, что тренерская мысль у Спартака не видна. Команда стала играть более компактно и организованно, да и от нехватки игровых идей не страдает. Короче, Спартак - очень симпатичная команда и если она выиграет золото, это будет золото более высокой пробы, чем золото ЦСКА.
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slavа0508
1478365916
ЦСКА неоднократно становился чемпионом не показывая фиерического футбола частенько выигрывал в один мяч у команд со второй полофины турнирной таблицы
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gera123
1478365993
он сам то понял че сказал? или тупо светанулся в интернете и всё
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Чикомас
1478366158
Ежели не вылетает в ФНЛ, уже прогресс...Ну а в Европе делать нечего. Там грандам типа Сент-Галена или Аека ,кроме него больше и разрывать некого...
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