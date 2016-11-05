Гордеев: «У «Спартака» пока нет чемпионской игры»

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Спартак» не показывает чемпионской игры. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

– Как для себя объясняете лидерство «Спартака»?

– Сейчас многие поют команде дифирамбы. Но я к ее нынешним успехам отношусь сдержанно. Нет пока у «Спартака» чемпионской игры.

– За счет чего же красно-белые регулярно набирают очки?

– За счет эмоций, характера, самоотдачи. Плюс индивидуальные действия отдельных футболистов. Я не в восторге от «Спартака» с точки зрения организации игры – в этом смысле мне ближе «Ростов», «Амкар», «Уфа». Там футболисты четко знают, что делать на поле, видна тренерская мысль. По сравнению с прошлым сезоном ростовчане вообще здорово прибавили, игра стала более целостной. Но вот парадокс – очков меньше.

– Почему?

– Сказывается борьба на два фронта. С короткой скамейкой это очень тяжело. Ну а Массимо Каррера лишь в начале пути. Сегодня для него результат важнее искрометного футбола. Ничего страшного в этом не вижу.