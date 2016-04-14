Стеванович: «Гордеев ушел, потому что у нас не платят»

Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович считает, что бывший наставник Андрей Гордеев покинул команду из-за проблем с финансированием. Долги клуба перед игроками составляют более трех месяцев.

«Нам никто ничего не объяснял. В четверг, за два дня до игры с ЦСКА, Гордеев еще проводил занятие, но уже была информация, что его не будет. Тренер сказал: «Я не хочу совершать такую же ошибку, какую уже совершал в Новосибирске». Мы так и не поняли, о чем он говорил. В пятницу перед тренировкой нас собрали, Гордеев просто сказал, что уходит. Объяснил так: «Если останусь, буду обманывать и себя, и вас. Не могу больше выполнять эту функцию».

Я не знаю, нет информации. Ничего не утверждаю, но мне кажется, Гордеев ушел, потому что у нас не платят. Мне сейчас должны три зарплаты: за январь, февраль и март. Премиальные получили только за август 2015 года. Сказали, что до 15 апреля решат вопрос с премиальными за прошлый год, плюс дадут одну зарплату. А до 25-го числа выдадут еще одну. Верится с трудом, потому что задержка зарплаты на два-три месяца происходит постоянно с начала сезона», – сказал Стеванович.

«Мордовия» идет на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 16 очками после 23 матчей.