Гордеев покинул пост тренера сборной России U19 после невыхода на Евро

РФС сообщил о прекращении сотрудничества со старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) Андреем Гордеевым.

Контракт между сторонами расторгнут по взаимному согласию.

Технический комитет РФС признал неудовлетворительным выступление команды U19 во втором квалификационном раунде к чемпионату Европы-2019: россияне заняли третье место [две ничьих и одно поражение] в группе с Ирландией, Румынией и Азербайджаном и не вышли в финальную часть турнира.

Гордеев возглавлял сборную из игроков 2000 г.р. с июня 2017 года.