Гордеев: «Смолову, Дзюбе и Кокорину надо серьезно работать над собой»

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев оценил выступление сборной России на Евро-2016. Напомним, в группе В российская команда набрала одно очко и заняла последнее место.

– Мы показали на Евро свой реальный уровень и лучше выступить не могли?

– Трудно сказать. Это уже сослагательные наклонения. Мы вылетели – и это факт. Однако у нашей команды потенциал есть. Но некоторые ребята – еще не до конца сформировавшиеся футболисты. На уровне сборных это очень серьезный аргумент. В нашем чемпионате они заявляют о себе, хорошо себя проявляют, но в серьезных матчах мы видим, что некоторым футболистам надо серьезно работать над собой. Я сейчас говорю о Смолове, Дзюбе, Кокорине, Смольникове, Головине. Понятно, что хотелось дать шанс тем игрокам, которые проявили себя в чемпионате России, но на деле оказалось, что пока они не способны конкурировать на высоком уровне.