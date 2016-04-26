Гордеев: «Мне «Мордовия тоже должна, но это нормальная ситуация»

Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев рассказал о финансовых проблемах клуба. Напомним, сегодня футболисты «Мордовии» бойкотировали тренировку из-за долгов по зарплате.

«Контакт с ребятами из «Мордовии» сейчас не поддерживаю, но, конечно, переживаю. Мне клуб тоже должен, но это нормальная ситуация, ждем. Надеюсь, все разрешится мирно, без обращений в РФС.

Таких ситуаций в профессиональном футболе не должно быть в принципе. Против тебя выходят профессионалы, а мы вместо развития обсуждаем долги. Сейчас во многих клубах непростые времена, но доверие к руководству «Мордовии» есть, они всегда все свои обязательства выполняли.

Важно лишний раз не обнадеживать, потому что точка кипения достигается как раз тогда, когда обещания в очередной раз не выполняются. В «Мордовии» давались обещания рассчитаться по долгам до определенного числа, но они не выполнялись. Потом еще раз называлась дата, и опять нет выплат. Это и вызывает негатив в коллективе. Лучше не обещать, мы подождем сколько надо.

Дело же не столько в деньгах, дело в отношении. Мы все состоятельные и состоявшиеся люди. Неправильно, когда к тебе относятся таким образом и не выполняют обещаний», – сказал Гордеев.

По словам специалиста, его уход из «Мордовии» не связан с финансовыми проблемами.

«Свой уход из клуба я комментировать не буду. Ушел не из-за финансов. Сейчас я снова готов работать, рассмотрю любое предложение. С «Мордовией» мы просто расстались. Сначала были вопросы у меня, а потом… В общем, расстались, назад уже все не вернуть».