Игроки «Мордовии» бойкотируют тренировку

Футболисты «Мордовии» не вышли на сегодняшнюю тренировку команды из-за долгов по зарплате. Об этом сообщил пресс-атташе саранцев Виталий Лаптев.

«Состоялась встреча игроков с Владимиром Бибиковым (директор «Мордовии» – прим.). На сегодняшнюю тренировку футболисты не вышли. Компромисс пока не найден», – сказал Лаптев.

На просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию защитник «Мордовии» Владимир Рыков ответил: «Все вопросы к Бибикову».