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    Игроки «Мордовии» бойкотируют тренировку

    Футболисты «Мордовии» не вышли на сегодняшнюю тренировку команды из-за долгов по зарплате. Об этом сообщил пресс-атташе саранцев Виталий Лаптев.

    «Состоялась встреча игроков с Владимиром Бибиковым (директор «Мордовии» – прим.). На сегодняшнюю тренировку футболисты не вышли. Компромисс пока не найден», – сказал Лаптев.

    На просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию защитник «Мордовии» Владимир Рыков ответил: «Все вопросы к Бибикову».

    Источник: ТАСС

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    26.04.2016 21:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 апреля 2016, 12:06

      Вообще то везде не платят,кризис. У меня 3друга не получают от 3 до 5 месяцев. Дают 1/3 и всё. Экономике пипец .

      0
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      Рейтинг: +12

      tunik84 26 апреля 2016, 23:40

      за бесплатно сегодня никто не готов играть. и правильно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 апреля 2016, 23:19

      Привет из Ростова. На матч не выходите

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 26 апреля 2016, 22:24

      все равно вылетят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 26 апреля 2016, 21:59

      Удачи Вам парни.

      -1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 26 апреля 2016, 21:35

      Ну и правильно!!!

      4
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