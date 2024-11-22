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    Глебов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

    Капитан «Ростов» Данил Глебов сказал, что его команда намерена взять очки в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Понимаем, что будет непростой матч, но настроены на серьезную борьбу и хотим взять очки. У нас был непростой период, длинная серия без побед. Но в последнем туре мы победили «Химки» (3:1) и теперь намерены постепенно подниматься вверх по турнирной таблице.

    Чувствуем, что можем добиваться большего. Главное, играть в свою игру и не допускать слишком много ошибок», – сказал Глебов.

    • Матч ЦСКА – «Ростов» пройдет 23 ноября и начнется в 14:15 мск.
    • Московский клуб занимает 6-е место в РПЛ с 27 очками после первого круга. «Ростов» идет 8-м с 17 баллами.

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    Источник: «Известия»

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