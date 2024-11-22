Канчельскис дал совет Батракову на случай хорошего предложения из топ-чемпионата: «Бежать на самолет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины», «Рейнджерс», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» Андрей Канчельскис полагает, что в ближайшее время полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не получит сумасшедшего предложения от клуба из топ-чемпионата.

«Если будет хорошее продолжение из Италии, Франции, Англии или Германии, то ему надо сразу бежать, садиться на самолeт и лететь туда. Но я думаю, что сейчас особых предложений может и не быть.

В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, на мой взгляд, мало кто сильно следит за нашими футболистами. Следят, конечно, но очень мало. Всe-таки раньше внимания было побольше, когда мы играли в Лиге чемпионов, на чемпионате мира и Европы.

Если он сыграл полсезона хорошо, то люди захотят посмотреть его до конца сезона, посмотреть, сможет ли он выдержать такой темп и продолжать так же играть. По двум-трeм играм никто не купит футболиста.

За игроком долгое время следят, если его хотят приобрести, потому что всe-таки это деньги немалые и ошибиться никто не хочет. В основном, когда хотят футболиста, насколько я знаю на своeм примере и на примерах других, очень долго следят за игроками.

Я не думаю, что ему сейчас поступит какое-то сверхсумасшедшее предложение, как у Сафонова в «ПСЖ». Однако если поступит, то, конечно, Батракову надо ехать, – сказал Канчельскис.

Батраков дебютировал в составе «Локомотива» в этом году. Провел за основной состав 25 матчей, забил 12 голов, отдал 8 передач.

19-летний футболист также сыграл в 2 встречах за сборную России, отметился 1 забитым мячом.

Соглашение игрока с «Локомотив» до конца сезона-2026/27.

Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 5 миллионов евро.

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