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    • Тюкавин назвал желаемого соперника для сборной России в 2025 году

    Тюкавин назвал желаемого соперника для сборной России в 2025 году

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, с кем хотел бы сыграть за сборную России в следующем году.

    «В этом году запомнился матч с Сербией, хороший был. Ещe гол мой дебютный за сборную в игре с белорусами.

    Я так понял, мы весь год на ноль провели, так что всe хорошо.

    В 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией», – заявил Тюкавин.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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